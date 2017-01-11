Çalışanların gelecek garantisi olarak gördüğü kıdem tazminatında tavan arttı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde kıdem tazminatı tavanı yıllık 4 bin 426 lira 16 kuruş oldu.

Mevzuata göre, işçinin çalıştığı her geçen yıl için 30 günlük brüt ücret karşılığında kıdem tazminatı hesaplanıyor. Tazminat hesabı yapılırken, brüt maaşa düzenli ve nakit olarak yapılan tüm ödemeler de ekleniyor. Kıdem tazminatında bir tavan belirleniyor. Bu tavanın üzerindeki maaşlar kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmıyor. Çalışanın geliri bu tavan tutarın altındaysa, tazminat hesabında aldığı maaş geçerli oluyor. Ancak gelir bu tavan tutarın üstündeyse, maaş ne olursa olsun kıdem tazminatı bu tavandan hesaplanıyor.

1 Ocak ile 30 Haziran arasında kıdem tazminatları yıllık en fazla 4 bin 426 lira 16 kuruş üzerinden hesaplanacak. Brüt maaş bu rakamın üstünde olsa da çalışılan her yıl için alınacak kıdem tazminatı 4 bin 426 lira 16 kuruş olacak. Tavan, Temmuz'da da yükselecek.

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