“Havacılık ve Uzay Çağı” belgeseli Habertürk TV'de yayınlanacak

Dünyanın en büyük sivil-askeri uçak ve helikopter üreticilerinden birisi olan havacılık ve uzay şirketi Boeing, Türkiye’de Habertürk’ün havacılık ve turizm programı Airport’u tercih etti. 1916’da havacılık dünyasında tarihe geçen adımlar atmaya başlayan Boeing’in 100’üncü kuruluş yılına özel hazırladığı “Havacılık ve Uzay Çağı” (The Age Of Aerospace) belgeseli, Airport işbirliğiyle Habertürk ekranlarında olacak.

Belgeselde havacılığın geçen yüzyılı ve tarihi anlatılırken, yüzyıllık serüvende havacılık eşittir, Boeing anlamına geldiği için, onun rakipleriyle mücadelesi, inişli-çıkışlı yıllar, savaşlarda uçakların üstlendiği roller, hatta özellikle II. Dünya savaşında hava gücünün neden belirleyici olduğu ilginç anekdotlarla anlatılıyor. Ayrıca yüzyılın hikâyesi havacılık üzerinden anlatılırken, bir yönüyle insanlığın teknolojiyle gelişim serüvenine yer veriliyor. Boeing-Habertürk işbirliğiyle ekrana gelecek “Havacılık ve Uzay Çağı” Belgeseli, Türkiye dışında dünyada 10’u geçmeyen çeşitli ülkelerde, anlaşmaya varılan televizyon kanallarında yayınlandı.

Belgeselin yer alacağı mecralarla ilgili ciddi araştırmalar sonucunda, karar verdiklerini ifade eden Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın Işıl, Boeing-Habertürk işbirliği için şu açıklamayı yaptı: “Boeing’in 100. yılı için Havacılık ve Uzay Çağı belgeseli Habertürk ve Airport işbirliği ile meraklılarıyla buluşacak.

Ben bu işbirliğiyle ilgili büyük heyecan duyuyorum. Çünkü belgeselimiz emin ellerde, 26 yıldır havacılıkla ilgili yazılar yazıyor Güntay Bey, bir taraftan 20 yıldır Airport programını hazırlıyor. Bu sebeple havacılığa gönül vermiş insanlarla bu işbirliğini yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım siz de bizim kadar heyecanla izlersiniz, zira havacılık tarihi, Boeing’in tarihi demek.” Habertürk Televizyonu Airport Programı Yapımcısı ve gazetemiz yazarı Güntay Şimşek de, belgesel için şunları söyledi:

7’DEN 77’YE HERKESE HİTAP EDİYOR

“Boeing ile yaptığımız işbirliği sonrası ekrana gelecek olan belgesel 7’den 77’ye herkese hitap ediyor. İçinde teknoloji ve teknolojinin gelişimi, serüveni var, uzay var, ülkeler ve savaşlar var. Yenilgilerde ve başarılarda uçakların rolü çok güzel anlatılmış.

Şirketlerin ayakta durma hikâyeleri ve başarılı bir ürünün firmaları nerelere taşıyacağına dair güzel anekdotlara yer verilmiş. Bugün Türkiye’nin savunma sanayiinde hızla ilerleyebilmesi için aradığı model sıkıntısına yönelik önemli ipuçlarını da belgeselde bulmak mümkün. Hatta özel sektöre savunma sanayiinde görev verilerek rekabetin önünün açılmasının ne anlama geldiğini de belgeseldeki yaşanmış hikâyelerde bulmak mümkün. Dolayısıyla birkaç defa izlenip, çok ders çıkarılması gereken bir belgesel.

” “Havacılık ve Uzay Çağı” belgeseli, “Ne Yapamayız?, Mucize Uçaklar, Dünyayı Küçültmek, Uzayın Enginliği ve Dreamliner” adlı 5 bölümden oluşuyor. Türkçe dublajlı olarak ekrana gelecek “Havacılık ve Uzay Çağı” belgeselinin ilk bölümü, 21 Ocak Cumartesi günü saat 15.10’da Habertürk TV’de yayınlanacak.