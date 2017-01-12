Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Türkiye'de konut alan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesi kararının çok yerinde olduğunu ve konut piyasasını olumlu yönde etkileyeceğini bildirdi.

Ağaoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu konuyu daha önce defalarca dile getirdiklerini kaydederek, kararın konut piyasasını olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı.

Özellikle döviz sorunu yaşanılan bu dönemde böyle bir yasanın çıkarılmasının çok iyi olduğunu aktaran Ağaoğlu, kendilerinin bilhassa Körfez ülkeleri vatandaşlarına ciddi gayrimenkul satışı gerçekleştirdiklerini, hukukçularının o bölgedeki yatırımcılarına bu gündemle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapmak için yoğun mesai harcadığını anlattı.

"MÜJDE NİTELİĞİ TAŞIYAN BİR KARAR"

Ağaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yabancıya vatandaşlık hakkı verilmesi konut piyasasını olumlu yönde etkileyecek. Döviz kurunda istikrarsızlık yaşadığımız bu dönemde böyle bir yasa çıkarılması çok yerinde bir karar. Türkiye'den başka benzer şekilde vatandaşlık ya da oturma izni veren ülkeler var. İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Malta gibi ülkeleri incelediğimizde en uygun şartların Türkiye'de sağlandığını görüyoruz. Birçoğu vatandaşlık yerine oturum hakkı ile yetiniyor. Bütün bu örneklerin incelenip en doğru kararın verildiğini görüyorum. Zamanlama açısından geç kalınmış olsa da son derece olumlu. Türkiye ekonomisi içinde müjde niteliği taşıyan bir karar olarak değerlendiriyorum."

Ağaoğlu, Mütekabiliyet Yasası öncesi yabancıların Türkiye'ye gezmek için gelirken şu anda burada yaşamaya ve yatırıma geldiğini kaydederek, "Batı'daki İslamafobia nedeniyle Türkiye'de kendilerini rahat hissetmesi, ülkemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası, iklim avantajları, coğrafi konumu gibi faktörler Körfez yatırımcısının ilgisini çekiyor. 4 milyon Suriyeliye kapımızı açtık. Şimdi parası olana da kapımızı açmalıyız." ifadelerini kullandı.