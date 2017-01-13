Karda evden çalışmak mesai sayılıyor

İstanbul başta olmak üzere özellikle büyük şehirlerde çalışanlardan imkãnı olanların bir kısmı, yoğun kar yağışı ulaşımı çok zorlaştırınca işlerini evden halletmek zorunda kaldı. Özellikle sigorta, bankacılık, telekomünikasyon ya da basın sektörü gibi alanlarda çalışanlar arasında, işyerine gidip kart okutmadan evlerinden çalışanlar oldu. Peki bu çalışanlar turnikeden geçmedikleri için o gün çalışmamış mı sayılacaklar? Bu soru, geçtiğimiz günlerde ING Bank’ın haftada iki gün düzenli evden çalışma sistemine geçerek kurumsallaştırdığı, Mayıs 2016’da kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine yapılan değişiklikte cevabını buldu.

AYRI DEĞERLENDİRİLİR

Bu yasal değişiklikle çağrı üzerine çalışma ve part-time çalışmanın dışında ‘uzaktan çalışma’ ifadesi de yasaya eklenerek evden çalışmanın yasal altyapısı tamamlanmış oldu. Uzaktan çalışmada işçi ile işveren arasında yeni duruma uygun iş sözleşmesi imzalanması gerekiyor. Ancak kış koşulları gibi münferit durumlarda ne olacak? Bu durumda uzaktan çalışma maddesi çalışanların yanında olur. Ancak hukukçulara göre her işçinin durumu ayrı değerlendirilecektir. Yani gönderilmiş bir mail, yazılmış bir rapor ya da bir telefon görüşmesi, gerektiğinde çalışanın evden çalıştığını ispat ederek bir ya da birkaç günü mesaiden saydırmasına yardımcı olacaktır.

GAZETE HABERTÜRK