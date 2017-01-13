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Sanayi Ciro Endeksi Kasım'da yüzde 3,4 arttı

Sanayi ciro endeksi 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 arttı.

13 Ocak 2017 Cuma, 10:17:26 Güncelleme: 10:18:25 İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı Sanayi Ciro Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,2 ve imalat sanayisektörü endeksi yüzde 3,4 arttı.

Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2016 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 17,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı. Ana sanayi gruplarında en fazla artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 7,8 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ MAKİNE VE EKİPMANLARIN KURULUMU VE ONARIMINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 32,8 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 10,3 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 8,2 ile mobilya imalatı takip etti.

EN FAZLA AZALIŞ KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞALTILMASINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 1,6 ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılmasında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 0,9 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 0,3 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı takip etti.

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