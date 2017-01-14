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Tarım Bakanlığı Nutella incelemesi başlattı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Nutella’nın Avrupa’da raflardan indirilmesine neden olan raporu inceleleyip ulaştıkları sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:32:04 Güncelleme: 10:45:21

Nutella’nın palmiye yağında kanserojen bulunduğu gerekçesiyle Avrupa’da raflardan indirildiği yönündeki haberler Türkiye’de de yakında izleniyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun (EFSA) konuyla ilgili raporunu değerlendireceğini ve sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi.

UN DIŞI ZAM İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLECEK

Tarım Bakanı Çelik, dün düzenlediği basın toplantısında, ekmeğe zam tartışmalarını değerlendirerek un üretiminin tüketimi karşıladığını ve endişe edecek bir durum olmadığını söyledi. Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) buğday satış fiyatında artış olmadığını ve  stoktaki 1.5 milyon ton buğdayın da yüzde 12 indirimli olarak satıldığını belirtirken, “Artış yok aksine indirim var. Stoklarda da 2.5 milyon ton buğday var” dedi.

Ekmek fiyatlarında buğday kaynaklı artışı gerektirecek durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Çelik, ilave tedbir olarak da kapasitesi 20 bin tonun altındaki un fabrikalarına 90 gün vadeli ve vade farksız un satacaklarını söyledi. Kapsama giren 243 işletmenin piyasanın yüzde 36’sını oluşturduğunu belirten Çelik, ekmekte un dışındaki girdiler nedeniyle zam olup olmayacağı konusunda ise “Diğer girdilerdeki değişim ne oranda nasıl olur, federasyon ile konuşup değerlendireceğiz” dedi.
Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da işçilik ve işletme giderlerini değerlendireceklerini söyledi. Çelik, aldıkları yeni bir kararla yerel yönetimlerden ruhsatı olmayan hiçbir fırına bakanlığın kayıt belgesi vermeyeceğini belirterek “Karar
1 Ocak itibarıyla geçerli. Ruhsatı olmayan işletme faal olamayacak. Vatandaşın daha sağlıklı yerlerde üretilen ekmekleri yemesi sağlanacak. Bu durum, kalan işletmelerin verimli çalışmasını sağlayacağı için fiyatlardaki artışın da önüne geçecek" dedi. 

GAZETE HABERTÜRK

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