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Ahmet Arslan
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‘Osmangazi için tahkim kararına saygı duyarız’

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İDO'nun İngiliz ortağının Osmangazi Körüsü'ndeki indirimi ABD'de tahkime götürmesi üzerine, "Karara saygı duyarız" dedi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:53:14 Güncelleme: 10:58:58

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İDO’nun Osmangazi Köprüsü’nde geçiş ücretinde yapılan indirimi tahkime götürmesini, “Biz İDO sözleşmesinin tarafı değiliz. Tahkim kararına saygı duyarız. Başka bir kişinin ticari kaygısı
yerine ülke insanının ticari kaygısını taşırız” dedi. İDO’nun İngiliz ortağının, Osmangazi Köprüsü’ndeki indirimin  sözleşmelerine aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu ABD’de tahkime taşıdığı basına yansımıştı.

ONLAR TARAF DEĞİL

Arslan, köprüyü insanlara hizmet etmek amacıyla yaptıklarını belirtirken, “İDO’nun kuralları ve verdiği hizmet farklı. Onlar zaten köprü ilk açıldığında rekabet çerçevesinde adımlar atmışlardı. Biz onlara ‘Niye bu adımları atıyorsunuz’ demedik. Saygı duyduk” diye konuştu. Arslan, İDO’nun yaptığı sözleşmenin tarafı olmadıklarını kaydederek “Onlar da bizim sözleşmemizin tarafı değil. Yüksel Planlama Kararı ile ücreti düşürdük. Kendisi, kendi sözleşmesinden kaynaklı tahkime gidiyorsa, gitmesine de saygı duyarız. Onların, bizim sözleşmemizle, bizim ücret indirmemizle direkt ya da dolaylı bir bağları yok” dedi.

SİBER SALDIRIYA KARŞI ALTYAPI

Arslan, Başbakanlık’ta çalışmaları devam eden Siber Güvenlik Kanun Tasarısı için “Etkin denetim, sır saklama, siber
olaylara müdahale gibi konularda yasal altyapı hazırlanıyor” dedi.

GAZETE HABERTÜRK

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