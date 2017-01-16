Kamu yatırımda gaza bastı

2017 yılı Yatırım Programı, önceki gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programa göre, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 2016’da 391.6 milyon lira olan yatırımlar bu yıl 839.8 milyon liraya yükselecek. 2016’da 630.6 milyon lira olan Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi kapsamındaki yatırımlar ise bu yıl 676 milyon lira düzeyinde olacak.

2016 yılında 94 milyar 784.7 milyon lira olan toplam kamu yatırımları 2017’de yüzde 23 oranında artarak 116 milyar 239.7 milyon lirayı bulacak. Bunu, yatırımların 65.4 milyarını merkezi yönetim kapsamındaki idareler, 1.4 milyarını döner sermayeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu, 13.6 milyarını KİT’ler, 35.8 milyar lirasını ise yerel yönetimler gerçekleştirecek.

SAĞLIĞA 7.8 MİLYAR TL

Kamu 2017’de en fazla yatırımı 40.8 milyar lirayla ulaştırma ve haberleşme alanında yapacak. Bunu, 19.1 milyar lirayla, bölge kalkınma idarelerine yönelik projeleri de içeren sosyal yatırımlar, 14.5 milyarla eğitim yatırımları, 12 milyarla iktisadi yatırımlar, 11.4 milyarla tarım, 7.8 milyarla sağlık, 5 milyarla enerji yatırımları izleyecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6.5 milyarı sulama, 1.6 milyarı enerji olmak üzere 9.6 milyar liralık yatırım yapacak. DSİ, programındaki projeler için 2016 sonu itibarıyla 41.4 milyar liralık harcama gerçekleştirdi.

ELEKTRİK İLETİMİNE 2.7 MİLYAR TL YATIRIM

Milli Eğitim Bakanlığı, tamamı eğitimde kullanılmak üzere 6.9 milyar liralık yatırım yapacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun 2017’deki yatırımları 1.6 milyar lirayı bulacak. Ulaştırma Bakanlığı 6.4 milyar liralık, Sağlık Bakanlığı 3.6 milyar liralık yatırım yapacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 426 milyon lirası arama ve üretim sondajı olmak üzere 770 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek. 2017’de demiryolu ulaşımı alanında gerçekleştirilecek 8 milyar liralık yatırımın 5.6 milyarını TCDD, 2.4 milyarını Ulaştırma Bakanlığı yapacak.

9.8 MILYARI KARAYOLLARI’NDAN

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 9.5 milyarı ulaştırma olmak üzere 9.8 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirecek. KGM’nin yatırımlarının 4.1 milyar liralık kısmı, mevcut karayollarının fiziki standartlarının yükseltilmesi için kullanılacak.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR’DEN METROLARA 6 MİLYAR YATIRIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro harcamaları için yaklaşık 6 milyar liralık yatırım gerçekleştirecek. İstanbul Büyükşehir, bu yatırımların tamamı için dış kaynak kullanacak. İstanbul’daki yatırımlar arasında Üsküdar- Dudullu metrosu (619.2 milyon TL), Kabataş-Mahmutbey metrosu (1 milyar), Ümraniye- Göztepe metrosu (1.1 milyar), Kaynarca-Tuzla metrosu (858 milyon), Çekmeköy-Sultanbeyli metrosu (735 milyon) dikkat çekti.

AHMET KIVANÇ/GAZETE HABERTÜRK