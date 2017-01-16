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Fransız Essilor, Ray-Ban'ı alıyor

Fransız Essilor International, dünyaca ünlü gözlük markası Ray-Ban'ın sahibi Luxottica'yı 22.8 milyar euroya satın alıyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:07:26 Güncelleme: 15:12:12

Fransız lens üreticisi Essilor International, Ray-Ban gözlüklerinin üreticisi Luxottica Group'u yaklaşık 22,8 milyar euroya (24 milyar dolar) satın alıyor.

Dünyanın büyük gözlük üreticisi ve perakendecisini oluşturacak anlaşma sonucunda 46 milyar euro büyüklüğünde bir şirketin ortaya çıkması bekleniyor. Şirketleden bugün yapılan açıklamaya göre, Luxottica yatırımcıları sahip oldukları her hisse için 0,461 Essilor hissesi alacak.

Anlaşmayla beraber İtalyan gözlük devinin değeri Cuma günkü kapanış değeri dikkate alındığında hisse başına 47,07 euro olarak belirlenmiş oluyor; bu da Luxxotica'nın haftayı bitirdiği değerin yüzde 5 altında.

Anlaşma haberiyle beraber şirketlerin hisseleri de uçtu: Essilor'un değeri yüzde 19 kadar artarken, Luxottica'nın değeri yüzde 15 kadar yükseldi.

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Luxottica'nıon kurucusu ve hakim ortağı Leonardo Del Vecchio ile Essilor'un Başkanı ve CEO'su Hubert Sagnieres ile yeni kurulcak şirkete eşit yetkiyle başkanlık edecek.

İki eski CEO'sunun istifasının ardından son yıllarda üst yönetim konusunda büyük sorunlara yaşayan Luxottica böylece yönetim sorununu da çözmüş oldu.

Exane BNP Paribas analisti Luca Solca, "Anlaşma her iki hisse için mükemmel bir haber derken, bu satın almanın Luxotiica'nın daha sonra kimin yöneteceğine ilişkin soruna çözüm getirdiğini de belirtti.

İki şirketin 2015 yılında toplam ciroları 16 milyar euro olmuştu. Toplam çalışan sayısı ise 140 bin.

Business HT

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