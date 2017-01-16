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İŞ-YAŞAM

Genç girişimciden "otomatik zincir" projesi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:21:59 AA

Konyalı genç girişimci, yoğun kar ve buzun neden olduğu kazalara karşı tır, kamyon, minibüs ve otobüslerde kullanılabilen otomatik zincir sistemi geliştirdi. Araç içine monte edilen ve sürücünün tuşla devreye aldığı sistemde teker önüne inen zincir, dairesel hareketle lastiğin zeminle temasını engelliyor

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    Konyalı genç girişimci Abdurrahman Duysak, karlı ve buzlu yollarda tır, kamyon, minibüs ve otobüslerde kullanılabilen otomatik zincir sistemi tasarladı. Ürünün prototipini iki yıl önce tamamlayan girişimci, patentini aldığı sistemin seri üretimine başladı.

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    Duysak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında karlı ve buzlu yollarda meydana gelen trafik kazalarını engelleyecek bir ürün arayışına girdiğini söyledi.

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    Öğrencilik yıllarından itibaren teknik, mekanik ve teknolojik gelişmelere merak duyduğunu anlatan 28 yaşındaki Duysak, bir Avrupa ülkesinde büyük tonajlı araçların buzlu yollarda güvenle ilerlemesini sağlayan zincir sistemini gördüğünü ifade etti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    iyi fikir.biraz geliştirilirse çok yararlı bir aparat olabilir.
  • Misafir 2 saat önce
    süper
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