Genç girişimciden "otomatik zincir" projesi

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Sistemin bir araca montajı 4 bin liraya yapılabiliyor. İhracatla ilgili hedefimiz de var. Bunun için önceliğimiz Rusya'dır çünkü yılın yaklaşık 9 ayının kar yağışlı geçtiği bir ülke iyi bir pazar. İnsanlar böyle bir ürünün Türkiye'de üretildiğini bilmiyordu. Fiyatı da uygun olunca ilgi daha da arttı."