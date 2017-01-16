"Türkiye'ye seyahat etmeye devam edin"

AA muhabirine konuşan Rifai, Türk turizminin son 20 yılda dünya genelinde "çok büyük, harika" başarılar elde ettiğini, Türkiye'ye yılda 30 milyonun üzerinde turist gitmesinin etkileyici olduğunu söyledi. Rifai, son dönemde Türkiye'yi hedef alan terör saldırıları nedeniyle turizm sektörünün hassas bir dönemden geçtiğini, öte yandan sektörün tekrar hızla toparlanabileceğini ifade etti.

Rifai, Türkiye'ye gitmek isteyen dünyanın dört bir yanındaki insanlara seslenerek şöyle konuştu: "Türkiye'ye gidecek bütün turistlerin şunun farkına varması lazım: Türkiye'deki hayatın dünyanın diğer ülkelerinden bir farkı yok. Terörizm, küresel bir sorun. Türkiye, Fransa, Belçika, Mısır, Tunus ve Tayland'ın sorunu değil, uluslararası bir problemdir. Sadece Türkiye'ye özgü bir sorun değildir. Bunu çok samimi olarak ifade etmek istiyorum. Benim, sizin, diğerlerinin ve sonuçta hepimizin sorunudur. Terörizm illeti dünyanın her yerinde her zaman karşımıza çıkabilir. Bundan dolayı Türkiye'ye gidecek turistlerin kafasında en ufak bir şüphe ve soru işareti olmasına gerek yok."

"TÜRKİYE TURİZMDE ÇOK CAZİP BİR VARIŞ NOKTASI"

Türkiye'nin turizmde köklü geleneklere ve güçlü sektör temsilcilerine sahip olduğuna dikkat çeken Rifai, turizm sektörünün temsilcilerine de mesajlar verdi. Rifai, "Lütfen panik yapmayın, asla pes etmeyin." dedi.

Rifai, Türkiye'nin hala turizmde cazip bir varış noktası olarak görüldüğünün altını çizerek "Bazen sorun yaşadığınızda dünyanın sizden koptuğunu düşünürsünüz ama öyle değil. Sektör olarak sizin verdiğiniz hizmet ve ürün harika. Turizme yapılan bu saldırıların amacı ekonomiye zarar vermek, ülkeye siyaseten zarar vermek ve sizi karamsarlığa düşürmektir." diye konuştu.

Geçen yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'na düzenlenen terör saldırısından sadece 8 saat sonra uçuşların yeniden başlamasından çok etkilendiğini dile getiren Rifai, "8 saat sonra havalimanını temizleyip, bütün fonksiyonlarıyla yeniden işlevsel hale getirmek, teröristlerin yüzüne atılan en büyük tokattır." değerlendirmesinde bulundu.

Rifai, Beşiktaş'taki gece kulübü Reina'ya 1 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısına ilişkin de bu tür saldırıların dünyanın her yerinde görülebileceğini söyledi.

"Dünyada hiçbir ülke yüzde 100 güvende olduğunu iddia edemez." diyen Rifai, yeni yılda eğlenen insanlara karşı yapılan saldırının "namertçe" ve "acımasızca" olduğunu ifade etti.

Rifai, "Teröristlerin amacı da zaten, insanların hayatını yaşamasını, seyahat etmesini ve özgür bir şekilde hareket etmesini engellemek. Bundan dolayıdır ki teröristlerin kolayca kazanmalarına asla izin vermemeliyiz. Teröristleri en kolay yenilgiye uğratmanın yolu da Türkiye'ye seyahat etmeye devam etmektir." diye konuştu.

"TÜRK TURİZMİNİN GELECEĞİNDEN OLDUKÇA UMUTLUYUM"

Gelecek haftalarda Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gideceğini aktaran Rifai, ziyareti esnasında tur operatörleriyle bir araya geleceğini, bazı turistik bölgeleri ziyaret edeceğini ve ikili görüşmelerde bulunacağını kaydetti.

Rifai, turizmin lider ülkelerinden Türkiye'nin sektördeki büyümesinin devam edeceğinden hiç tereddüdü olmadığını da vurgulayarak şunları kaydetti:

"İki hafta sonra Türkiye'ye gideceğim, sonrasında ailemi, eşimi, çocuklarımı da Türkiye'ye götüreceğim. Çünkü Türkiye'de hayatın normal seyrinde gittiğine inancım ve güvenim tam. Dünyanın her yerinde bir şey olacaksa olur. Köklü ve güçlü bir geleneği olan Türk turizminin geleceğinden oldukça umutluyum."