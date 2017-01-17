İŞ-YAŞAM
17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Teşvik belgesi
İŞ-YAŞAM

Enerji ve madencilikte 146 projeye teşvik belgesi verildi

Aralıkta enerji ve madencilik sektörlerinde gerçekleştirilecek 146 proje için yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 898 milyon 271 bin 306 lira olarak hesaplandı

17 Ocak 2017 Salı, 10:15:52 Güncelleme: 10:16:44 AA

Enerji ve madencilik sektörlerinde aralık ayında 146 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. 

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, aralıkta tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin 476 yatırımı, teşvik belgesi almaya hak kazandı

Bu dönemde enerji ve madencilik sektörlerinde 146 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı toplam 898 milyon 271 bin 306 lira olarak hesaplandı.

Enerji ve madencilik yatırımları için düzenlenen toplam 146 teşvik belgesinin 142'si tamamen yeni yatırımlardan oluşurken, teşvik belgelerinin tamamı yerli sermayeli yatırımlar için düzenlendi.

Yatırımlar içinde sabit yatırım tutarı en yüksek proje, 160 milyon lira ile Ekim Elektrik Mühendislik AŞ'ye ait enerji üretim tesisi olurken onu 51 milyon lira ile Ergün Enerji AŞ'nin ve 49 milyon lira ile Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ'nin projeleri izledi.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle söz konusu sektörlerde 336 kişiye istihdam sağlanması hedeflendi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Genç girişimciden "otomatik zincir" projesi
İŞ-YAŞAM

Kazaları "tek tuşla" engelleyecek!
"Türkiye'ye seyahat etmeye devam edin"
İŞ-YAŞAM

BM'den flaş Türkiye çağrısı!
Oxfam dünyanın en zenginlerini açıkladı
İŞ-YAŞAM

Servetleri dünyanın yarısına eşit!
Fransız Essilor, Ray-Ban'ı alıyor
İŞ-YAŞAM

En pahalı Ray-Ban!
Kırgızistan'da düşen uçağın "THY uçağı" denilmesi büyük yankı uyandırdı
İŞ-YAŞAM

Türkiye'den uluslararası basına 'THY' tepkisi!
Konyaaltı Sahili projesinde yeniden ihaleye çıkarılacak
İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin gözdesi ikinci kez talip arayacak!
Emekliler artık dernek kurabilecek
İŞ-YAŞAM

DANIŞTAY'DAN EMEKLİLER İÇİN TARİHİ KARAR!
CinnaGen Türkiye'de fabrika kuracak
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'YE 'İLAÇ' GİBİ YATIRIM!
"TCMB döviz swapı yoluyla TL'yi destekleyecek çalışma yapıyor"
İŞ-YAŞAM

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ADIM!
Savunma sanayisi için proje pazarı kuruldu
İŞ-YAŞAM

BİLDİĞİNİZ TÜM "PAZARLARI" UNUTUN!
TÜSİAD'ın yeni başkanı Bilecik önemli açıklamalarda bulundu
İŞ-YAŞAM

TÜSİAD BAŞKANI'NDAN "MUTLU ÇALIŞAN" VURGUSU!
British American Tobacco, Reynolds American'ın tamamını satın aldı
İŞ-YAŞAM

DEV SATIN ALMA!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme