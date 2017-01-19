Fitch Türkiye'yi negatif buluyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Twitter üzerinden yaptığı yorumlarda Türkiye ile ilgili şunları söyledi:

Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Kolombiya ülkelerindeki negatif görünümler bankalar üzerindeki aşağı yönlü risklere katkıda bulunuyor.

BBB kredi notu ve negatif görünümle değerlendirilen Türkiye’de mevduatlar sabit, el koyulan şirketler nedeniyle maruz kalınan kredi riski minimal düzeyde, yurtdışından fonlamaya erişim korunuyor.

Türkiye: Politik riskler ekonomik performansı ve bankaların aktif kalitesini zayıflatabilir.

Türk bankaları yabancı fonlamaya yüksek düzeyde bağımlı.

Türkiye’nin Fitch’teki notu BBB- Fitch şu an Türkiye’ye yatırım yapılabilir notu veren tek ülke.

Sözcü