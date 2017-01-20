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Hisarlar Makina
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Hisarlar Makina Hintlilere satıldı

Hintli endüstri topluluğu Mahindra & Mahindra, Hisarlar Makina'nın yüzde 75.1'ini satın aldı.

20 Ocak 2017 Cuma, 11:32:29 Güncelleme: 11:35:57

Hintli endüstri topluluğu Mahindra & Mahindra Türkiye'de bayi ağına sahip olmak ve Avrupa'daki tarım makinaları ürünlerinin sayısını artırmak için tarım makinaları üreticisi Hisarlar Makina'nın yüzde 75.1'ini satın aldı.

Hisarlar Makina Türkiye'nin ilk yerli 4x4'ünü üretmişti. Son 6 aylık süreçte, Borajet, Peyman, Polisan ve Banvit gibi devler satıldı.Hintli şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın mali değer veya ayrıntıları yer almadı, ancak Mahindra’nın Hisarlar’a 71 milyon lira sermaye katkısı yapacağı ve yaklaşın üç ayda tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Şirketin yönetim kurulunda çoğunluğu Mahindra’ya verecek anlaşma çerçevesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da payını yüzde 18.7’ye yükseltecek ve yönetim kurulunda temsil edilecek.

Şirketin sahibi Türker ailesinin ise payı yüzde 6.2 olacak. Mahindra’nın satın almasıyla birlikte Franklin Templton grubuna ait Darby adlı özel sermaye fonu da şirketten çıkmış olacak.

Açıklamaya göre Ziraat makinaları, traktör kabini ve parçaları üreten Hisarlar Makine, 208 milyon lira olan 2015 satış gelirlerinin yüzde 35’ini ihracattan sağladı. Türkiye’de iki üretim tesisi ve 85 bayiden oluşan dağıtım ağı olan şirket 820 kişiye istihdam sağlıyor.

1974’TE TEMELLERİ ATILDI

Hisarlar Makina’nın kuruluş tarihi 1974 yılına uzanıyor. Firma Türkiye’nin ilk yerli 4×4 arazi aracı TURKAR’ı üretmekte.

Milliyet

 

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