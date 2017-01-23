TOKİ 2016 yılında 64 bin 822 konut üretti

Son 14 yıllık süreçte yılda ortalama 46 bin 357 konut üreten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bu rakamı 2016 yılında 64 bin 822’ye çıkararak konut üretimini yaklaşık yüzde 40 artırdı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, geçen yıl yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen konut üretimini artırdıklarını, 2016’da Türkiye’deki konutların yüzde 9’unu TOKİ’nin ürettiğini aktardı.

'18 ŞEHİR DAHA ÜRETECEĞİZ'

Turan, geçen yıl 64 bin 822 konut ürettiklerini belirterek, bu konutların 11 milyon 853 bin 136.36 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildiğini söyledi. TOKİ Başkanı Turan, “2016’da 100 bin nüfuslu 2.5 şehri oluşturacak ihale gerçekleştirdik. 2023 yılına kadar da 100 bin nüfuslu yaklaşık 18 şehir daha üreteceğiz ve böylece TOKİ 2023 yılına kadar toplam 100 bin nüfuslu 38 şehir üretmiş olacak” diye konuştu.

'% 500 BAŞVURU ALDIK'

İdarenin bin günde toplam yatırım bedeli yaklaşık 21.8 milyar lira olan 521 ihaleyi sonuçlandırdığını kaydeden Turan ”120 bin 15 konut ve 3 bin 361 sosyal donatıyı ihale ettik. Geçen yıl satışa sunduğumuz konutlara yüzde 500 başvuru oldu” dedi.

Gazete Habertürk