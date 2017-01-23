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Dudullu-Bostancı Metro Hattı
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Dudullu-Bostancı metro hattı için çalışmalar başladı

Anadolu yakasında yapılan Dudullu-Bostancı metrosunun tünel çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın butona basmasıyla başladı. 2019 yılında tamamlanması planlanan, 13 istasyonlu 14.2 km'lik metro hattı ile tek yönde saatte 43 bin 200 yolcu taşınacak.

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:50:00 Güncelleme: 16:04:34

Metro şantiyesinde düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Kadir Topbaş, "Bugün burada İstanbul'un çok önemli hatlarından bir tanesi, kuzey güney aksında diğer 3 hattı da kesen bir hat yapılacak. Günde 10 metre mesafe almak suretiyle bu kazıyı yapacaklar. Kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz. Maliyeti 2 milyar 250 milyon" şeklinde konuştu.

Metronun banliyö hattının yanı sıra 3 hatla kesişeceğini belirten Topbaş, yer altından yüzeye çıkmadan binlerce insanın ulaşımının sağlanacağını söyledi. Proje, Dudullu İstasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy (Yapımı devam ediyor) hattı, Kozyatağı İstasyonunda ise M4 Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattı ile entegrasyon sağlayacak. Bostancı İstasyonunda Marmaray ve Deniz ulaşım akslarıyla bağlantı sağlarken ihale aşmasında olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattıyla da bağlantılı olacak.

Proje ile birlikte aktarma ve transfer merkezlerinin de yapılacağını belirten Topbaş, "Vatandaş aracıyla gelsin, park etsin, metroya binsin. Bu istasyonların yakın çevresinde 2.870 araçlık otopark programlandı" dedi. İstanbul'un dünyadaki en çok raylı sisteme sahip kent olacağını söyleyen Topbaş, "2019 yılında bir kısmı bitmeye yakın 489 km raylı sisteme erişeceğiz. İstanbul'daki raylı sistem 2023 yılında 1001 kilometreye ulaşacak, böylece dünyada en çok ve en modern raylı sisteme erişen bir kent olacak" dedi. 

HAT BİTİNCE TAKSİM'E 35 DAKİKADA ULAŞILACAK

Dudullu-Bostancı Metro hattı 90 saniyede bir sefer yapacak ve hattın yolculuk süresi 21 dakika olacak. Üsküdar-Çekmeköy hattında olduğu gibi sürücüsüz metro hizmet verecek. Hattın tamamlanmasıyla; Modoko'dan Eminönü'ne 28 dakikada, İçerenköy'den Taksim'e 35 dakikada, Kayışdağı'ndan Kadıköy'e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi'nden Bostancı'ya da 21 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

PROJE KAPSAMINDA BULUNAN İSTASYONLAR

Bostancı İstasyonu - Emin Ali Paşa İstasyonu - Ayşe Kadın İstasyonu - Kozyatağı İstasyonu - Küçükbakkalköy İstasyonu - İçerenköy İstasyonu - Kayışdağı İstasyonu -  Türk-İş Blokları İstasyonu - İmes İstasyonu - Modoko İstasyonu - Dudullu İstasyonu - Yukarı Dudullu İstasyonu - Depo İstasyonu

Milliyet

 

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 19 dakika önce
    Esenyurt, beylikdüzü taraflarınada metro gerekiyor
  • Misafir 21 dakika önce
    Esenyurt metrosu ne alemde.acaba.
  • Misafir 26 dakika önce
    Halkalı treni unutuldu.5sene oldu.
  • Misafir 42 dakika önce
    hep anadolu yakası..
  • Misafir 1 saat önce
    Sayın başkanım Beykoz ada bir el atsanız
  • Misafir 1 saat önce
    akp bu konuda iyi
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