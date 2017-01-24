İŞ-YAŞAM
24 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Binali Yıldırım
İŞ-YAŞAM

Cazibe Merkezleri Programı'na başvurular başladı

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Cazibe Merkezi Programlarına başvurular başladı birinci başvurular 27 Şubat tarihinde sona erecek

24 Ocak 2017 Salı, 19:52:15 Güncelleme: 19:54:53 AA

Başbakan Binali Yıldırım tarafından 23 ili kapsayan yatırımcılara yönelik destek açıklamasının ardından Cazibe Merkezleri Programı'na başvuruların başladığı bildirildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 ili kapsayan ve yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlanacak olan Cazibe Merkezleri Programı'nın başvurularının alınmasına başladığı belirtildi.

Bu kapsamda Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'nin de program kapsamında yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cazibe Merkezleri Programı ile yatırımcılara yatırım yeri tahsisi, anahtar teslim fabrika binası yapımı, yatırım ve işletme kredisi desteği, çağrı merkezi yatırım desteği gibi cazip destekler sağlanmaktadır. Programa başvurular, www.kalkinma.com.tr web sitesinde bulunan başvuru dilekçesi, başvuru formu ve taahhütname doldurulup imzalandıktan sonra istenen diğer belgelerle Kalkınma Bankasına veya bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine CMP kapsamında başvuru teslim-tesellüm belgesi imzalanmak suretiyle teslim edilmesi gerekmektedir."

Açıklamada, Cazibe Merkezleri Programı'nın birinci başvurularının, 27 Şubat'a kadar alınacağı belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başbakan Binali Yıldırım: Risk algısıyla Türkiye’yi sıkıştırma gayretleri var
İŞ-YAŞAM

"Türkiye'yi sıkıştırma gayreti var"
Başbakan Binali Yıldırım TÜSİAD Başkanını tebrik etti
İŞ-YAŞAM

Başbakan TÜSİAD Başkanını tebrik etti
Rusya'dan Türkiye ile ilgili vize açıklaması
İŞ-YAŞAM

Rusya ile ilgili flaş vize açıklaması...
Erdoğan ve Yıldırım Keçiören Metrosu'nu açtı
İŞ-YAŞAM

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi...
Emekliye promosyon müjdesi!
İŞ-YAŞAM

Başbakan emeklilere promosyon tutarını açıkladı!
2016 Yılı Yatırım Programına 4 proje alındı
İŞ-YAŞAM

2016 Yılı Yatırım Programına 4 proje alındı
Sabancı Holding Sanayi Grubu, 2017 hedeflerini açıkladı
İŞ-YAŞAM

SABANCI HOLDİNG'DEN 2017 HEDEFLERİ!
Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon dönemi artık başladı
İŞ-YAŞAM

EMEKLİYE PROMOSYONDA BANKALAR ÇITAYI YÜKSELTTİ!
THY'den sefer iptalleri açıklaması
İŞ-YAŞAM

THY DUYURDU! ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ
Rusya: Yaş sebze kısıtlaması kısa sürede kalkacak
İŞ-YAŞAM

RUSYA'DAN MÜJDELİ HABER
THY'den Pakistan ile iş birliğini genişletti
İŞ-YAŞAM

THY, PAKİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETTİ
Donald Trump'ın attığı tweet Peso'yu karıştırdı
İŞ-YAŞAM

TRUMP'IN O TWEETİ MEKSİKA İÇİN SONUN BAŞLANGICI MI?
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme