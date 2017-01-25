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Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer oldu

Arçelik A.Ş.’nin Türkiye'nin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurduğu, Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin Genel Müdürlüğüne, Can Dinçer getirildi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:53:07 Güncelleme: 10:57:42 AA

Arçelik AŞ.'nin Türkiye pazarına yönelik faaliyetlerini yürüten Arçelik Pazarlama AŞ.'nin Genel Müdürlüğüne, Ocak 2017 tarihi itibarıyla Can Dinçer atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dinçer, Türkiye pazarında bayi yönetimi, reklam ve sponsorluk faaliyetleri, envanter ve stok yönetimi, lojistik yönetimi, garanti hizmetleri yönetimi, montaj ve servis hizmetleri operasyonlarını yürütecek.

Arçelik, güçlü, yaygın bayi ve servis ağıyla, perakende dönüşümünü devam ettirerek, dünyanın en büyük perakendecileri arasında yer almayı hedefliyor.

CAN DİNÇER KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Dinçer, ABD Stevens Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünden yüksek lisans derecesi aldı.

Profesyonel kariyerine 1993'te Arçelik AŞ. Finansman Bölümünde başlayan Dinçer, 1995 yılında İhracat Bölümünde Bölge Satış Sorumlusu olarak görev aldı.

Dinçer, 2000-2005'te BDT ve diğer ülkelerden Sorumlu Uluslararası Satış Yöneticiliği, 2005-2009'da Avrupa Dışı Pazarlardan Sorumlu Uluslararası Satış Direktörlüğü yaptı.

2009-2012 yıllarında Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik’ten Sorumlu Satış Direktörü, 2012-2015'te ise İştirakler, Amerika, Asya–Pasifik’ten Sorumlu Satış Direktörlüğü görevlerinde bulunan Dinçer, Şubat 2015'ten bu yana Arçelik A.Ş Türkiye'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Dinçer, Arçelik Pazarlama AŞ.'deki Genel Müdürlük görevinin yanı sıra Arçelik AŞ. Ticari - Türkiye Genel Müdür Yardımcısı görevini de sürdürecek.

Dinçer'in Ticari Türkiye Genel Müdür Yardımcılığını üstlendiği son 2 yılda Arçelik, perakende satışlarında yüzde 34'lük artış ve yurt içi satış gelirlerinde yüzde 35'lik artışla Türkiye pazarında başarılı bir performans sergiledi.

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