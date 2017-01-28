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Çiğ süt
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Bakan Çelik çiğ süte yönelik yapılan düzenlemeye açıklık getirdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin, "Çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullandı.

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:22:23 Güncelleme: 17:38:35 AA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin, "Çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde çiğ sütün doğrudan arzına yönelik düzenlemenin detaylarını kamuoyu ile paylaştıklarını, ancak nihai amaç gözetilmeden ve konu tam anlaşılmadan bazı değerlendirmelerin yapıldığını gördüklerini belirtti.

Amaçlarının vatandaşların sağlıklı çiğ süt tüketmeleri için üretim ve dağıtım zincirindeki olumsuzlukları gidermek olduğunu ifade eden Çelik, "bruselloz" ve "tüberküloz"dan ari çiftlik hayvanlarından elde edilen, bakteri sayısı Türk Gıda Kodeksinde belirlenen limitlerin altında, antibiyotik kalıntısı içermeyen, sağımdan hemen sonra 4 santigrat derecenin altında soğutulan ve nakille satış esnasında bu sıcaklıkta muhafaza edilerek tüketiciye ulaştırılan sütün, sağlıklı ve güvenilir olduğunu vurguladı.

Hangi koşullarda üretildiği, nasıl muhafaza edildiği, hangi ortam ve imkanlarla tüketiciye sunulduğu, neleri barındırdığı bilinmeden satışa sunulan gıdanın güvenilir olmadığını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Sağlıklı ve güvenilir çiğ sütü bizzat üreticileri de doğrudan tüketiciye satabilir. Süt üreticilerinden süt alan yerel perakendeciler de tüketiciye satabilir. Dolayısıyla çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Yapmış olduğumuz düzenleme ile sütün sağımından bizzat tüketiciye ulaşıncaya kadarki aşamalarının olması gereken kriterlerini belirledik. Bu düzenlemeyi yapmaktaki bir diğer amacımız ise ülkemizdeki orta ve büyük ölçekli süt işletmelerinin ari işletme hüviyetine kavuşmalarını teşviktir.

"ÜRETENİN DÖKTÜĞÜ ALIN TERİ BİZİM İÇİN KUTSALDIR..."

Ülkemizdeki ari işletmelerden 1 milyon 300 bin ton çiğ süt elde ediliyor. Bu işletmeler genelde orta ve büyük ölçekte olanlar. Yapmış olduğumuz düzenleme ile bu işletmelerin tamamını ari işletme olmaya da teşvik ediyoruz. Öte yandan ülkemizde 915 bin dolayında 10 baş ve altı aile işletmesi bulunuyor. Buralardaki süt üretim süreçlerinde ciddi bir sorun görünmüyor. Var olan sorunlar için de İşletme Bazlı Danışmanlık sistemimizde yer alan veterinerlerimiz, her türlü eğitici ve bilgilendirici faaliyetlerde bulunacaklardır. Bu işletmelerimizin süt üretimlerinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır."

Çelik, üretici ve tüketicilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bir litre süt üretenin de bir ton süt üretenin de döktüğü alın teri bizim için kutsaldır, milli servettir. Tüketicilerimizin de sağlıklı ve güvenilir süte erişmelerini sağlamak asli görevlerimiz arasında olduğundan bu konuda üzerimize düşen vazifeleri yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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