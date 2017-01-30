Avrasya Tüneli yarından itibaren 24 saat açık olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle 20 Aralık 2016 tarihinde hizmete açılan Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 31 Ocak 2017 günü 07.00 saatinden itibaren 7 gün 24 saat hizmet verecek.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÖDEMESİ WEB SİTESİNDEN YAPILABİLECEK

Avrasya Tüneli’nden geçiş ödemeleri de artık www.avrasyatuneli.com adresinden yapılabilecek. Türkiye’de otoyol sektöründe ilk olan bu hizmet ile HGS/OGS bakiyesinde yeterli bakiye olmayan, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dahil olmayan ve ihlalli geçiş yapan sürücüler kimlik ve plaka bilgileriyle geçiş ücretlerinin ödemesini güvenli bir şekilde yapabilecek. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden kolaylıkla erişim sağlanabilen sistem ile sürücüler, geçişlerinin durumlarını öğrenip cezai işlem uygulamasını da engelleyebilecekler.

İKİ KITA ARASI YOLCULUK 5 DAKİKAYA İNDİ

Avrasya Tüneli, trafik yoğunluğu fazla olan Asya yakasındaki D100 Karayolu ve Avrupa yakasındaki Kennedy Caddesi arasında mesafeleri kısalttı. Bağlantı yollarının iyileştirilmesi ile akıcı hale getirilen güzergâh sayesinde tüneli kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5 dakikada tamamlıyor. Avrasya Tüneli hizmete açıldığı ilk günden bu yana sürücülerden yoğun ilgi görüyor.