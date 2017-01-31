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Kanal İstanbul projesinden çıkacak toprakla yapay adalar yapılacak

İhaleye bu yıl çıkılması beklenen Kanal İstanbul’dan çıkacak hafriyatla Karadeniz ve Marmara çıkışlarına adalar kurulması üzerine proje geliştirilecek

31 Ocak 2017 Salı, 01:25:42 Güncelleme: 01:34:12

Kanal İstanbul projesine yönelik ihalelere bu yıl içinde çıkılması planlanırken, kanaldan çıkarılacak 2.7 milyar metreküp hafriyatla yapılacak yapay adalara yönelik çalışmalar da başladı. Hafriyatla, Marmara ve Karadeniz’e çıkış noktalarına yapay adalar kurulacak. Bu adaların üzerine de kanalı finanse etmek için gelir getirici projeler yapılacak. Adalara konut yapımı da düşünülüyor. Kanal İstanbul projesine yönelik güzergâh ve finansman çalışmaları devam ederken, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, kanala yönelik ihalelere bu yıl çıkmak istediklerini açıklamıştı.

HAFRİYAT KALİTESİNE GÖRE ADALAR KURULACAK

Bu kapsamda, kanaldan çıkacak toprakla yapılacak adalara ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Kanal inşasında çıkan her toprağın ada yapmaya uygun olmayacağı belirtilirken, toprak kimyasal değerlerine göre iyileştirmeye tabi tutulacak. Asit ve metal yoğunluğu olan topraklar ayrıştırılacak. Adaların yapılacağı yerin belirlenmesinde de sismik hareketler ve deniz derinliği dikkate alınacak.

 

ADALARDA YAŞAM ALANLARI OLACAK

Adaların yapımı için öncelikle taşocaklarından kayalar getirilecek. Bu kayalarda yapılacak tahkimatın ardından, kayaların ortasına Kanal İstanbul toprağı dökülecek. Adaların üzerinde de rekreasyon alanları başta olmak üzere gelir getirici projeler yaratılacak. Projelerin pazarlanmasından elde edilecek gelir, kanalın finansmanında kullanılacak. Bu kapsamda adalar üzerinde konut projesi de geliştirilebilecek.

Projelere göre, adalara da ayrı isimler verilmesi planlanıyor. Yetkililer, adaların üzerinde yapılacak projenin henüz netleşmediğini belirterek “Adalarda hayat olacak. Restoranlar olabilir. Dünyada bunun örnekleri bulunuyor” dedi. Bu adalara yönelik deniz trafiği de oluşacak. Kanal çıkışlarında ve adalarda, liman ve yanaşma alanları olacak.

 

3 ADA PLANI FİZİBİLİTEYE BAĞLI

Şu anda 3 adet planlanan adaların sayısı büyüklüğü ve konumu da yapılacak fizibilite ile hafriyata göre netleşecek. 

 

Kanal İstanbul’un uzunluğu: 43 KM

Yatırım tutarı: 15 milyar $

Kanal üzerindeki köprü sayısı: 6

 

Deniz ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK

 

 

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