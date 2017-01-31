Mubariz Mansimov, Trump'ın yemin törenine katıldı

Palmali Denizcilik Başkanı Mubariz Mansimov, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel davetiyle 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da gerçekleşen yemin törenine katıldı.

Davette Trump ile aynı masada yer alan Mansimov’un, Trump Towers’a özel ilgisi biliniyor. Mansimov’un yeni ABD Başkanı ile geçmişe dayanan arkadaşlığı bulunuyor. Azeri kökenli bir işadamı olan Mansimov, 1998 yılında Türkiye’de büyüme kararı almıştı.

Şirket, günümüzde Rusya, Karadeniz, Akdeniz, Hazar ve Baltık Denizi’nin iç limanları arasında taşımacılıkta en güçlü şirketlerin rakibi olarak sınıflandırılıyor. Şirketin hedefi dünya çapında taşımacılık pazarına kaymış durumda.

Mubariz Mansimov, 170’i kendisine ait, tamamı 270’i bulan gemileriyle Karadeniz petrol taşımacılığının en büyük isimlerinden biri durumunda.

Gazete Habertürk