İŞ-YAŞAM
31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Atlasglobal ve Air France
İŞ-YAŞAM

Atlasglobal ve Air France'dan ortak uçuş anlaşması

Atlasglobal ve Air France, ortak uçuş anlaşması imzaladı.

31 Ocak 2017 Salı, 15:46:02 Güncelleme: 15:48:10 AA

Atlasglobal'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Atlasglobal ve Air France yolcularına yeni seyahat imkanları sunuluyor.

Atlasglobal, anlaşmayla haftanın her günü olan Paris uçuşlarında sefer sayısını 3'e çıkardı. Anlaşma kapsamında Atlasglobal yolcuları Paris aktarmalı olarak Biarritz, Bordeaux, Lyon, Marsilya, Montpellier, Nice, Toulouse, Cezayir, Fas (Kazablanka, Rabat) ve Tunus'a uçabilecek.

Air France yolcuları ise İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı olarak Adana, Antalya, Bodrum, İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon, Gürcistan (Tiflis), İran (Tahran), Kuveyt (Kuwait City) ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (Sharjah) uçuş gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, ortak uçuş anlaşmasının Avrupa'da istikrarlı büyüme stratejilerinin en önemli adımlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İş adamları artık istedikleri saatlerde iş seyahatlerini gerçekleştirebilecek, günübirlik Paris'e seyahat edebilecek. Air France ile ortak uçuş başlatmamız Atlasglobal'in uluslararası hizmet standartlarının global ölçekte büyük hava yolları tarafından da kabul gördüğünün kanıtıdır. Air France ile iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz."

Air France-KLM Kıdemli Başkan Yardımcısı Barry ter Voert da "Zorlu bir rekabet ortamında Atlasglobal, Air France için İstanbul hattında mükemmel bir ortak. Bu ortaklıkla yolcularımıza Paris-İstanbul hattı üzerinde uygun saatler sunmaya ek olarak Paris-Charles de Gaulle'den global uçuş ağımıza ve İstanbul ötesinde yeni uçuş noktalarına ulaşabilme imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin 2016 yılı nüfusu açıklandı
İŞ-YAŞAM

İşte Türkiye'nin son nüfusu
Dış ticaret açığı 2016'da geriledi
İŞ-YAŞAM

Dış ticaret açığında gerileme!
Dört yıl aradan sonra Türk-Mısır İş Forumu düzenlendi
İŞ-YAŞAM

Dört yıl aradan sonra ilk kez...
Kanal İstanbul projesinden çıkacak toprakla yapay adalar yapılacak
İŞ-YAŞAM

Kanal İstanbul'un taşı toprağı 'ada' olacak!
Starbucks, AirBnb ve Goldman Sachs'dan Trump'a karşı hamle
İŞ-YAŞAM

Devler Trump'a karşı birleşti!
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: Kararlar dünyanın sonu değil
İŞ-YAŞAM

'Kararlar dünyanın sonu değil"
BTSO, Birmingham Ticaret Odası ile anlaşma sağladı
İŞ-YAŞAM

DEV ÜLKEYLE TİCARET KÖPRÜSÜ KURULUYOR!
Deutsche Bank'a 630 milyon dolarlık ceza
İŞ-YAŞAM

ALMAN DEVİNE ŞOK CEZA!
İşte il il Türkiye'nin nüfusu
İŞ-YAŞAM

NÜFUSU EN HIZLI ARTAN ŞEHİRLER!
Atlasglobal ve Air France'dan ortak uçuş anlaşması
İŞ-YAŞAM

DEVLER 'BİRLİKTE' UÇACAK!
Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı
İŞ-YAŞAM

MERKEZ BANKASI: ENFLASYON 2017 YILINDA...
Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman?
İŞ-YAŞAM

İŞTE MİLYONLARCA EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ O TARİH!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme