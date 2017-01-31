Atlasglobal ve Air France'dan ortak uçuş anlaşması

Atlasglobal'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Atlasglobal ve Air France yolcularına yeni seyahat imkanları sunuluyor.

Atlasglobal, anlaşmayla haftanın her günü olan Paris uçuşlarında sefer sayısını 3'e çıkardı. Anlaşma kapsamında Atlasglobal yolcuları Paris aktarmalı olarak Biarritz, Bordeaux, Lyon, Marsilya, Montpellier, Nice, Toulouse, Cezayir, Fas (Kazablanka, Rabat) ve Tunus'a uçabilecek.

Air France yolcuları ise İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı olarak Adana, Antalya, Bodrum, İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon, Gürcistan (Tiflis), İran (Tahran), Kuveyt (Kuwait City) ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (Sharjah) uçuş gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, ortak uçuş anlaşmasının Avrupa'da istikrarlı büyüme stratejilerinin en önemli adımlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İş adamları artık istedikleri saatlerde iş seyahatlerini gerçekleştirebilecek, günübirlik Paris'e seyahat edebilecek. Air France ile ortak uçuş başlatmamız Atlasglobal'in uluslararası hizmet standartlarının global ölçekte büyük hava yolları tarafından da kabul gördüğünün kanıtıdır. Air France ile iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz."

Air France-KLM Kıdemli Başkan Yardımcısı Barry ter Voert da "Zorlu bir rekabet ortamında Atlasglobal, Air France için İstanbul hattında mükemmel bir ortak. Bu ortaklıkla yolcularımıza Paris-İstanbul hattı üzerinde uygun saatler sunmaya ek olarak Paris-Charles de Gaulle'den global uçuş ağımıza ve İstanbul ötesinde yeni uçuş noktalarına ulaşabilme imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.