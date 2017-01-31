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Shell'den 3,8 milyar dolarlık varlık satışı

Royal Dutch Shell, İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde yer alan 3,8 milyar dolar değerindeki 10 petrol sahasının Londra merkezli Chrysaor şirketine satılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

31 Ocak 2017 Salı, 16:42:16 Güncelleme: 17:33:34 AA

Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde bulunan 3,8 milyar dolar değerindeki 10 petrol üretim sahasının Chrysaor'a satılması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Anlaşma kapsamında Shell'in Schiehallion sahasındaki yüzde 10 hissesinin Chrysaor'a devredileceği ve Shell'in söz konusu sahalardaki 400 çalışanının da Chrysoar şirketine transfer edileceği ifade edildi.

Shell'in Finans Yöneticisi Simon Henry satış kararının şirketin tasfiye programının bir parçası olduğunu belirtti.

Söz konusu sahalardan günlük 115 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Bu miktar, Shell'in Kuzey Denizi'ndeki toplam petrol üretiminin yarısına denk geliyor.

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