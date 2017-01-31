Avrasya Tüneli'nden 24 saat geçiş başladı

Avrasya Tüneli'nden bugünden itibaren 24 saat geçiş başladı. Tüneli kullanan sürücüler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Hizmete açıldığı günden itibaren akşam 21:00'a kadar geçişlerin yapıldığı Avrasya Tüneli'nde bugünden itibaren 24 saat geçiş başladı.

Avrasya Tüneli'nin girişine "Avrasya Tüneli 7/24 saat hizmetinizdedir." yazısı asıldı. Tünelin bu akşam 21:00'dan sonra da açık olduğunu gören sürücüler Avrasya Tüneli'ni kullandı. Sürücüler, " Cumhurbaşkanımızdan Allah Razı olsun. Trafik sorununu kısmen de olsa çözecektir bu uygulama. " dediler.