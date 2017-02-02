Kulüplerin sabitleme kaybı 195 milyon TL

Kurda son dönemde yaşanan sert artışın sancıları Türk futboluna da sıçradı. Giderlerinin büyük çoğunluğu Euro ya da dolar olduğu için zaten kur yükselişlerinden olumsuz etkilenen kulüpler, 21 Kasım’da yapılan naklen yayın ihalesi sonrası yayıncı kuruluşun kuru sabitleme talebiyle belli bir gelirden feragat etmek durumunda kalacak. Bilindiği gibi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, önceki akşam NTV Spor’da katıldığı programda, yayıncı kuruluşun talebi üzerine ihale tarihinde 3.36 TL olan dolar kurunun 3.26 TL’den sabitleneceğini ve kulüplerin 10 kuruşluk fedakârlıkta bulunacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yayına telefonla bağlanıp buna karşı olduklarını açıklamıştı. Peki kurun sabitlenmesi durumunda kulüpler ne kadarlık bir gelirden mahrum kalmış olacak? Bilindiği gibi yayıncı kuruluş ihaleyi 5 yıl için yıllık 500 milyon dolar vererek kazandı.

BUGÜNKÜ KURDAN OLURSA KAYIP 1 MİLYAR TL’Yİ BULUYOR

Şartname gereği bu tutarın 250 milyon doları Türk Lirası bazında geri kalan yarısı ise dolar olarak ödenecek. 250 milyon doların 3.36 TL yerine 3.26 TL kurdan Türk Lirası ödenmesi durumunda kulüpler toplam yıllık 25 milyon TL gelirden feragat etmiş olacak. Bu tutar 5 yıl için TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması eklenerek hesaplandığında ise toplam 195 milyon TL oluyor. Bir başka ifade ile kulüp başı 5 yıl için 10.8 milyon TL’lik gelirden feragat edilmiş olacak. Eğer kuru 3.26 değil de dünkü kur olan 3.76 TL’den alacak olursak kulüplerin 5 yıllık kaybı enflasyon farkı da eklenince 1 milyar TL’yi buluyor. Futbol yayın ihalesinde kur sıkıntısı 2010-2016 yılları arasını kapsayan bir önceki ihale sonrası da yaşanmıştı. İhalenin ilk yıllarında sorun yaşanmazken daha sonra dolar kurundaki sert artış üzerine yine yayıncı kuruluş kurda sabitleme istemiş ve kur 1.80 TL’den sabitlenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu kur sabitlemeden dolayı o dönemde kulüplerin kaybı 78.4 milyon dolar olmuştu.

‘İHALE ŞARTNAMESİNDE KOMİSYON VE TFF İHALE GÜNÜ BELİRLER YAZIYOR’

Kurun seviyesi itibarıyla bazı ekonomik gerçeklerin olduğunu belirten Gümüşdağ, ihale şartnamesinde ‘TFF ve İhale Komisyonu ihale gününde kuru belirler’ yazdığını ifade etti

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, gündem yaratan kur sabitleme konusunu Habertürk’e değerlendirdi. İhalenin yapıldığı tarihten sonra dolar kurunda yaşanan sert yükselişe dikkat çeken Gümüşdağ, “İhaleye girecek firmaların şartnameyi aldığı tarihteki dolar kuru 3.26 TL, ihale tarihindeki dolar kuru ise 3.36 TL idi. Doların geldiği seviye itibarıyla da bazı ekonomik gerçekler var. Bizler sadece kendimizi değil yayıncı kuruluşu da düşünmek zorundayız. Öte yandan tahterevallinin ağır tarafında hep biz kulüpler yer alıyoruz. Yani kazanan yine hep kulüpler oluyor. İlk yıl itibarıyla baktığımızda TFF’den gelen pay dahil kulüplerin naklen yayın gelirleri yüzde 47.2 arttı. Böyle bir ekonomik konjonktürde bu bir devrimdir” diye konuştu.

Kur sabitlemenin yeni bir konu olmadığının altını çizen Gümüşdağ, yayın kuruluşunun bu konuda o dönem ricası olduğunu ve 17 kulübün 10 kuruşluk feragatta bulunduğunu söyledi. Kur farkından dolayı ilk yıl için 18 kulübün toplam 25 milyon TL gelirden feragat edeceğini ifade eden Gümüşdağ, bunun da kulüp başı yaklaşık 1.4 milyon TL olduğunu belirtti. Gümüşdağ, enflasyon farkı da eklenince 5 yıl için toplam feragat edilecek tutarın 195 milyon TL civarında olacağını kaydetti. Gümüşdağ, kur ile ilgili ihale şartnamesinde ise “TFF ve İhale Komisyonu ihale gününde kuru belirler ve o haziran ayından itibaren başlar ve enflasyon katkısı eklenir” yazdığını söyledi.

HAVUZ SİSTEMİNİN EN YÜKSEK FİYATI GÖRÜLMÜŞTÜ

* TRT ve Turk Telekom dahil paket 419.6 milyon $

- 11 KASIM 2016 / 3.2610

Dolar kurunun 3.36 TL yerine 3.26 TL’ye sabitlenmesi durumunda yayıncı kuruluş ilk yıl 250 milyon dolar karşılığı 840 milyon TL yerine 815 milyon TL ödeme yapacak.

- 21 KASIM 2016 / 3.3606

Dolar kurunun ihale tarihindeki 3.36 TL’den alınması durumunda yayıncı kuruluş ilk yıl 250 milyon dolar karşılığı 840 milyon TL ödeyecek.

- 4 OCAK 2017 / 3.5703

- 1 ŞUBAT 2017 / 3.7660

Dünkü kurdan ihale geçerli olsaydı enflasyon farkıyla ödenecek 5 yıllık tutar yaklaşık 5 milyar TL olacaktı. Bu da hesaplandığında kulüplerin kaybını 1 milyar TL’ye çıkarıyor.

27 OCAK 2017 / 3.8770

Yıllık 4.9 milyon Euro sabit ücreti olan van Persie’nin yıllık maaşının TL karşılığı 2015’te 14 milyon TL iken, bugün 20 milyon TL.

DEVLET ALACAKLARI İÇİN 3.53 TL’DEN SABİTLEMİŞTİ

Kurdaki sabitleme kervanına geçen hafta kamu da katılmıştı. Hükümetin geçen hafta yayımladığı kanun hükmünde kararnameyle özel sektörün kamuya borcu için kur yıl sonuna kadar 3.53 liraya sabitlenmişti.

5 YILDA KDV DAHİL 3 MİLYAR $ ÖDEYECEK

Türk futbolunun naklen yayın hakları 5 yıllığına daha ihale tarihindeki adıyla Digiturk, şimdiki adıyla Katarlı beIN Sports’un oldu. Yaklaşık 10 dakika süren ihalede yıllık 500 milyon dolar teklif eden Digiturk 5 yıl sonunda KDV dahil toplamda yaklaşık 3 milyar dolar ödeyecek. Yeni ihale ile elde edilen yayın hakları Haziran 2017’den itibaren geçerli olacak.

‘UYGULAMA TARİHİ 1 HAZİRAN 3.26 TL KURU KABUL ETMEM’

Söz konusu anlaşmanın 1 Haziran itibarıyla hayata geçeceğini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise NTV Spor yayınına telefonla bağlanarak 3.26 TL’den kur sabitlemeye imza atmayacağını söyledi. Yıldırım, “İhale 1 Haziran’da başlıyor. Kur 4 TL olursa bu sözleşmenin 4 TL üzerinden hayata geçmesi gerekmiyor mu? Kur 3 TL’ye düşerse yayıncı kuruluş ‘Kur düştü, yeniden yapalım’ diyecek mi, bilmiyoruz” diye konuştu. Yıldırım Divan Kurulu toplantısında da konuyla ilgili üyelere “Sizin onayınızı almadan beni mahkemeye verebilir, SPK’ya şikâyet edebilirsiniz” demişti.

Sefer YÜKSEL / GAZETE HABERTÜRK