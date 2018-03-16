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Rüzgarlı havada ulaşım duruyordu, herkes isyan ediyordu. Çanakkale'de 30 yıldır 'boğaz köprüsü olması lazım, yapılması lazım' diyoruz. Ama nasip bugünlereymiş. Nasip AK Parti hükümetineymiş. Köprü lazım diye sürekli konuştuk. Bütün siyasetçiler konuştu. Yeni değil ki 30 yıldır sürekli konuşulan konuydu bu. Köprünün temelinin atılmasıyla beraber elbetteki bölgede faaliyette bulunan hem esnafımız hem de vatandaşımız büyük bir memnuniyet içinde. Bölgemize çok büyük katma değer kattı, katmaya da devam edecek.