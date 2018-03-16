İş-Yaşam

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında denize iniliyor

18.03.2017 - 06:15 | Güncelleme:

Geçen yıl 18 Mart'ta düzenlenen törenle temeli atılan, tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip olacak "1915 Çanakkale Köprüsü" inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor

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    Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firmanın yetkililerinden alınan bilgiye göre, 18 Mart 2017'de düzenlenen törenle temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan köprünün inşaatında bir yıl geride kaldı. Şantiye alanında yaklaşık bin işçinin görev aldığı çalışmalarda ilk olarak rüzgar testleri tamamlandı.

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    Kara ve deniz sondaj çalışmalarının da başarıyla bitirilmesinin ardından kuru havuz çalışmalarına geçildi ve buradaki inşa süreci sona erdi. Köprü ayak temelleri için çalışmalara başlanırken, deniz dibindeki inceleme ve kontroller de başarıyla tamamlandı.Köprü ve bağlantılı otoyol inşası için bölgede kamulaştırma çalışmaları sürüyor.

     

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    Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak "1915 Çanakkale Köprüsü" tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

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    Denizde tören yapılacak18 Mart'ta Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi açıklarına getirilecek vinçle "Kule Temel Betonu ve Kule Kazık Çakım" töreni gerçekleştirilecek. Pazar günü yapılacak bu törenle köprünün Anadolu yakasında bulunan ayağının kazık çakımı yapılacak. Böylece "1915 Çanakkale Köprüsü"nün denizdeki inşa çalışmalarına da fiilen başlanmış olunacak.

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    Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olarak hizmet verecek. 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

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Yorumlar 54
  • Misafir 52 dakika önce
    30 yıldır şantiyeciyim.. ilk defa resmi bir görüşmede idari işler şefinin katıldığını gördüm bu haberle.. Ne alaka ? Torpil çok büyük demek..
  • Misafir 3 saat önce
    lütfen çanakkalede köprü ile entegre demiryolunu da 2023te devreye sokalım..
  • Misafir 03 Şubat 2018 Cumartesi 00:52
    yahu arkadaş, şu işleri spekule edenler yok mu deli ederler adamı! Gidin yeni dükkan açan bir esnafla konuşun kimin iş yeri daha ilk günden haftadan hatta aydan kendini amorti edecek müşteri potansiyeline ulaşabiliyor?- Türkiye 2040-2050'lere kadar nüfusu artacak potansiyelde, milletin alım gücü yükseliyor. Hersene trafiğe çıkan araç sayısı katlanarak artıyor! Bundan 10-15 sene önce bu yatırımlar kendini amorti edemezdi, belki 3-5 sene daha o potansiyeli yakalayamacak ve devlet ödeyecek ama 10 sene sonra? devletin kasasına para dönecek. Bugün Türk firmaları isveçte tünel kazıyorsa, Sudanda liman, fransada havalimanı yapıyorsa, kazakistanda rusyada, bosnada otoyol... kısaca 113 ülkede iş yapıp dünyanın sayılı projelerine imza atabiliyorsa hep bu gibi yüksek mühendislik gerektiren işlerin referansı ile oluyor. Nato bize tarım ülkesi profili çizdi, sanayi atılımlarımız engellendi ama çok şükür tutunduğumuz inşaat sektöründe dünyanın en büyük 250 firmasının 46sı Türk. 30-40 Sene önce bu köprüleri yolları, hava limanlarını Almanlar japonlar yapıyordu bize. Bugun finansal ve bazı teknik konular nedeniyle yabancılarla konsersiyum kuruluyor, yarın dünyanın başka noktasında tamamen biz yapcağız bu köprüleri. bunun getirisi emin olun yıllık ödenen garanti ücretlerinden kat kat fazla. Lütfen haksız eleştrilerden önce her projede atırılan yerlilik oranına bakın. Çimento 1850lİ yıllarda bulunup bize 50 yıl sonra geldi. Adamlar gökdelen dikerken biz 1970lerde hazır betona geçtik. Bugün, avrupanın ilk sırasındayız üretimde, kalitede. Ve dünyanın herhangi bir noktasına tam teşekküllü tesis kurabilecek sayılı ülkelerdeniz. Ayı şekilde dünyanın hertarafında havalimanı, tünel, liman yol demiryol baraj santral yapıyoruz. İnşallah bu işlerden edinilen tecrubelerle köprü, nükleer santral, tüp geçitlerle bu işin zirvesinde olacağız. Kamuda farklı bir kurumda bu işlerin içindeyim iş ortakları çin, ispanyol vs.. emin olun işi bizden çok çok fazla bilmiyorlar, aramızda ki tek fark iş...
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