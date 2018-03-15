İş-Yaşam

Çanakkale Köprüsü'nde son durum

18.03.2017 - 06:15 | Güncelleme:

1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, havadan çekilen fotoğraflarla bölgenin son hali görüntülendi

  • 1 Çanakkale Köprüsü'nde son durum
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    Vali Orhan Tavlı, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Gelibolu Kuru Havuz Şantiyesine giden Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz'la beraber burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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    Gelibolu Kuru Havuz Şantiyesinde, Karayolları Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu, Proje Müdür Yardımcısı Öncü Gönenç, Şantiye İdari İşler Şefi Zeki Saka tarafından yapılan çalışmalar, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ya aktarıldı. Valilik internet sitesinde Vali Tavlı'nın ziyaretine ilişkin fotoğrafların yanı sıra, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar ve bölgedeki son duruma ait havadan çekilen fotoğraflar da yayınlandı.

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    Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına kurulacak köprünün 2023 yılına kadar hizmete girmesi bekleniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4608 metre olması öngörülüyor.

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    Köprü 2x3 şeritli olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında olacak. Kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Dev köprünün tabliyesi yaklaşık 45.06 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Tabliyenin her iki tarafına bakım onarım maksadıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. 

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  • 5 Çanakkale Köprüsü'nde son durum
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    325 kilometreye düşecek Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolunu da içerisine alacak mega proje kapsamında 1 adet asma köprü, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 10 adet alt, 33 adet üst geçit köprüsü, 43 alt geçit, 115 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 adet otoyol tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi ve 6 adet ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi İstanbul'u Çanakkale'ye ve Kuzey Ege'ye bağlayacak.

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Yorumlar 51
  • Misafir 03 Şubat 2018 Cumartesi 00:52
    yahu arkadaş, şu işleri spekule edenler yok mu deli ederler adamı! Gidin yeni dükkan açan bir esnafla konuşun kimin iş yeri daha ilk günden haftadan hatta aydan kendini amorti edecek müşteri potansiyeline ulaşabiliyor?- Türkiye 2040-2050'lere kadar nüfusu artacak potansiyelde, milletin alım gücü yükseliyor. Hersene trafiğe çıkan araç sayısı katlanarak artıyor! Bundan 10-15 sene önce bu yatırımlar kendini amorti edemezdi, belki 3-5 sene daha o potansiyeli yakalayamacak ve devlet ödeyecek ama 10 sene sonra? devletin kasasına para dönecek. Bugün Türk firmaları isveçte tünel kazıyorsa, Sudanda liman, fransada havalimanı yapıyorsa, kazakistanda rusyada, bosnada otoyol... kısaca 113 ülkede iş yapıp dünyanın sayılı projelerine imza atabiliyorsa hep bu gibi yüksek mühendislik gerektiren işlerin referansı ile oluyor. Nato bize tarım ülkesi profili çizdi, sanayi atılımlarımız engellendi ama çok şükür tutunduğumuz inşaat sektöründe dünyanın en büyük 250 firmasının 46sı Türk. 30-40 Sene önce bu köprüleri yolları, hava limanlarını Almanlar japonlar yapıyordu bize. Bugun finansal ve bazı teknik konular nedeniyle yabancılarla konsersiyum kuruluyor, yarın dünyanın başka noktasında tamamen biz yapcağız bu köprüleri. bunun getirisi emin olun yıllık ödenen garanti ücretlerinden kat kat fazla. Lütfen haksız eleştrilerden önce her projede atırılan yerlilik oranına bakın. Çimento 1850lİ yıllarda bulunup bize 50 yıl sonra geldi. Adamlar gökdelen dikerken biz 1970lerde hazır betona geçtik. Bugün, avrupanın ilk sırasındayız üretimde, kalitede. Ve dünyanın herhangi bir noktasına tam teşekküllü tesis kurabilecek sayılı ülkelerdeniz. Ayı şekilde dünyanın hertarafında havalimanı, tünel, liman yol demiryol baraj santral yapıyoruz. İnşallah bu işlerden edinilen tecrubelerle köprü, nükleer santral, tüp geçitlerle bu işin zirvesinde olacağız. Kamuda farklı bir kurumda bu işlerin içindeyim iş ortakları çin, ispanyol vs.. emin olun işi bizden çok çok fazla bilmiyorlar, aramızda ki tek fark iş...
  • Misafir 01 Şubat 2018 Perşembe 12:45
    kimsenin köprü yapılmasına itirazı yok olamaz bu devletin en temel görevi yanlız yapılan köprü için araç garantisi veriliyosa kazığı her zamanki gibi biz yemek durumundayız bu paralar vatandaşın cebimden çıkacak önemli olan da o zaten
  • Misafir 01 Şubat 2018 Perşembe 12:23
    50 yıldır biz bu köprüyü bekliyoruz, yaz tatiline avrupan ülkemize aracımızla gelirken ege' ye akdenize geçemek için istanbul trafiğinde canımız çıkıyor. vapurları bekliyoruz. tuzu kurular boş boş konuşmasın bu köprü bizim için harika olacak. siz geçmeyin.
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