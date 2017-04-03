Rosneft, Karadeniz'de petrol arayacak

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in bu yıl Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.

Rusya'nın, Kuzey Kutbu'nda yer alan Hatanga sahasında başlatılan yeni sondaj çalışmasının açılışında konuşan Rosneft Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, bu yıl içinde Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine başlanacağını söyledi.

Rosneft'in gelecek yıl Barents Denizi'nde de sondaj faaliyetlerini başlatacağını belirten Seçin, 2019'da ise Sibirya'nın kuzeyinde yer alan Kara Denizi’nde arama faaliyetlerine başlayacaklarını belirtti.

Şirketten bir süre önce yapılan açıklamada, Karadeniz'deki sondaj faaliyetleri için İtalyan Eni şirketiyle iş birliğinin planlandığı kaydedilmişti.

Petrol üretim hacmi bakımından dünyanın en büyük petrol şirketi olan Rosneft'in Karadeniz'de dört, Barents Denizi'nde ise yedi petrol ve doğalgaz sahası bulunuyor.