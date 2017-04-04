TCMB ile Bosna Hersek ve Gürcistan Merkez Bankası anlaşma sağladı

Antalya'da devam eden Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan Ülkeleri Guvernörler Kulübü Toplantısı'nda, diğer merkez bankaları ile yürütülmekte olan iletişimin ve ikili iş birliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, TCMB ile Bosna Hersek ve Gürcistan Merkez Bankaları arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandı.

Merkez bankaları ile ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında, teknik düzeyde istişareler, ekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin bilgi paylaşımı ve teknik iş birliği faaliyetleri planlanmakta olup, bu anlaşmalarla birlikte TCMB'nin ikili iş birliği anlaşması imzaladığı merkez bankalarının sayısı 19'a ulaştı.