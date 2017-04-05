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Ferrero, Oltan Gıda, Ferrero Fındık İthalat, Ferrero Türkiye
İŞ-YAŞAM

Oltan Gıda 'Ferrero Fındık' oldu

Çikolata üreticisi Ferrero, 2014 yılında tamamını satın aldığı Oltan Gıda'nın ismini 'Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.' olarak değiştirdi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:47:24 Güncelleme: 17:05:15 AA

Dünyada önde gelen çikolata markalarının üreticisi olan Ferrero, Türkiye'deki fındık sektörünün gelişmesine yönelik yatırımlarının devam edilmesi taahhüdünün ikinci aşamasının gerçekleştiğini açıkladı.

Bu kapsamda, iki yıl süren işbirliği ve sahada kazanılan tecrübe neticesinde, Stefano Gagliasso'nun Ferrero Fındık Genel Müdürlüğü görevine atandığı bildirildi. Ayrıca, Ferrero Fındık için yeni bir yönetim kurulu da oluşturuldu.



Merkezi Trabzon'da olan Ferrero Fındık, İstanbul'daki ofisleri, Düzce, Trabzon ve İzmit'teki fabrikaları ve toplam bin 400 çalışanı ile faaliyetlerine devam edecek. Ferrero Fındık Genel Müdürü Stefano Gagliasso, "Fındık ürünlerimizin yüreğinde yer alan, onları benzersiz kılan ve dünya çapında tanınmasını sağlayan son derece önemli bir hammadde. Ferrero Fındık'taki Türk çalışan ve işçilerimizin değerli destekleriyle, çiftçiler ve tedarik zincirindeki tüm paydaşlarla yakın çalışmaya devam ederek, Türk tarım ve iş dünyasındaki aktörlere yüksek kalitede fındık üretimi için gerekli en ileri üretim teknikleri ve bilinirliğinin sağlanması yolundaki desteğimiz devam edecektir" dedi.



Ferrero Fındık şirketinin, Türkiye'de hali hazırda Ersin Arısoy başkanlığında uygulanan 'Ferrero Değerli Tarım' (FFV) projesine devam ederek, fındık sektöründe kalite ve verimin arttırılması için çalışmalarını sürdüreceği belirtilirken, 'Ferrero Değerli Tarım' projesi ile tarım alanındaki bilgi ve becerinin arttırılması, kırsal kesimde kalkınmanın sağlanarak profesyonel çiftçiliğe geçiş konularına odaklanılırken, sosyal sorumluluk uygulamalarına da destek vereceği bildirildi.

500 MİLYON DOLAR CİRO

1984 yılında Trabzon'da kurulan Oltan Gıda, ürünlerini İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri ile Amerika, Japonya, Çin, Avustralya, Güney Afrika, Mısır gibi deniz aşırı ülkelere ihraç ediyor. Dünyada büyük miktarda fındık alımı yapan tüm çikolata firmalarının tedarikçisi olan Oltan Gıda'nın tüm Türkiye’de toplam 5 adet Fındık Kırma Fabrikası (Trabzon’da 2, Düzce’de 2, Ordu’da 1), 2 adet İç Fındık Seçme Tesisi (Trabzon’da 1, Düzce’de 1) ve Trabzon’da Fındık Entegre Tesisi bulunuyor. 

Firmanın toplam Fındık depolama kapasitesi 80 bin yon ve yıllık toplam ciromuz 500 Milyon $’ın üzerinde.

 

 

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