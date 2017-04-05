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05 NİSAN 2017
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TAV Şili Santiago Havalimanında yolcu salonu işletecek

TAV İşletme Hizmetleri, Arturo Merino Benitez Santiago Uluslararası Havalimanının terminal binasında iki özel yolcu salonunu işletecek, karşılama ve uğurlama hizmeti verecek

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:31:48 Güncelleme: 17:37:05 AA

13 ülkede 41 yolcu salonu işleten TAV İşletme Hizmetleri, Şili'de Arturo Merino Bentez Santiago Uluslararası Havalimanı'nda iki özel yolcu salonu işleterek, karşılama ve uğurlama hizmeti verecek.

Arturo Merino Benitez Santiago Uluslararası Havalimanı, TAV İşletme Hizmetlerinin seyahatlerinde konfor arayanlar için çözümler sunan markası "primeclass"ın portföyüne eklediği 25. havalimanı oldu. TAV İşletme Hizmetleri, böylece tüm dünyada 25 havalimanında 41 yolcu salonuna ulaştı.

Şirket Şili'de kurduğu "Primeclass Pacifico ve Servicios Aeroportuarios S.A." ortaklığı ile girdiği ihaleyi kazanarak yolcu salonlarının işletmesini beş yıllığına üstlenmiş oldu. Şili'nin Arturo Merino Bentez Santiago Uluslararası Havalimanı 19,2 milyon yolcu sayısıyla Latin Amerika'nın en işlek yedinci havalimanı.

TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan, "TAV İşletme Hizmetleri ileri teknolojisi ve güçlü altyapısı sayesinde yenilikçi projelere imza atıyor. İş geliştirme anlayışını küresel bir bakış açısı üzerine kuran şirketimizin işlettiği salonlara yenilerinin eklenmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. 15 yıllık bir deneyimle 40'tan fazla salon işleten şirketimizin Şili'de kurduğu 'Primeclass Pacifico ve Servicios Aeroportuarios S.A.' ortaklığı ile yılda 280 bin yolcuyu salonlarımızda ağırlamayı ve karşılama ve uğurlama hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

Ayrıcalıklı seyahat çözümleri geliştirme konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik. Yolcu salonlarımızda yılda 3 milyon misafirimizi ağırlıyoruz ve 100 bin kişiye karşılama ve uğurlama hizmeti veriyoruz. 2016 yılında Nairobi ve Washington D.C Dulles Havalimanlarında açtığımız Turkish Airlines Star Alliance salonlarının ardından 2017'de 'primeclass' markamızla Frankfurt, Maskat, Kopenhag ve Zürih Havalimanlarında da yolcu salonları hizmete sokacağız" dedi.

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