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Bakan Tüfenkci, Perpa İş Merkezi, Türkiye büyüme oranları
İŞ-YAŞAM

Bakan Tüfenkci, Perpa Ticaret Merkezi'nde esnafla buluştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şişli Perpa Ticaret Merkezinde esnafla bir araya gelerek birtakım açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, Çek Yasası ile ilgi bilgi verdi ve Türkiye'nin 2017 büyüme hedeflerinden bahsetti

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:08:46 Güncelleme: 15:18:09 AA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Orta Vadeli Programda (OVP) öngördükleri yüzde 4,5 büyümenin, 2017'de, çok daha üzerinde büyüme rakamlarını yakalayacaklarını bildirdi.

Şişli Perpa Ticaret Merkezi'nde esnafla bir araya gelen Tüfenkci, bakanlık olarak ticaretin geliştirilmesi adına yaptıkları çalışmalar ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcıların talep ettiği Çek Yasasının hayata geçirildiğini hatırlatan Tüfenkci, karekodlu çek uygulamasının sunduğu imkanlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. İlk çekte para cezası, ikinci çekte hapis cezası getirildiğini belirten Tüfenkci, güvenli ticaret yapılması noktasında gelen taleplerin çoğuna yanıt verdiklerini söyledi.



"BU BÜYÜME RAKAMLARI TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bülent Tüfenkci, ekonomik etkilerine karşın alınan tedbirler sonucu 2016'da yüzde 2,9-3 büyüme yakalamanın önemli olduğunu vurguladı.

Son çeyrekte de yüzde 3,5'lik büyüme yakalandığını hatırlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:



"2017'ye de güçlü bir başlangıç yaptık. İhracat rakamlarımızın son yılların en yüksek rakamlarına ulaştığını görüyoruz. Üretim rakamlarımızda, imalat sanayi endekslerinde, tüketici güven endekslerinde rakamların hızlı şekilde beklenti anketlerinin üzerine yükseldiğini görüyoruz. İnanıyorum ki 2017'yi geçen yıldan çok daha iyi oranlarla kapatacağız. OVP'de öngördüğümüz yüzde 4,5 büyümenin, 2017'de, çok daha üzerinde büyüme rakamlarını yakalayacağız.

Bu büyüme rakamları Türkiye için çok önemli. Biz her yıl 1 milyon insanımıza iş bulmak zorundayız. Her yıl 1 milyon genç iş gücüne katılıyor. Onlara yeni yatırım alanları, yeni fabrikalar kurmamız, işimizi aşımızı büyütmemiz lazım. Yeni hamlelerle bunu gerçekleştirmek zorundayız."

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