EASA: Bagajda tablet daha riskli

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) yayımladığı güvenlik raporunda geçtiğimiz haftalarda ABD ve İngiltere tarafından yürürlüğe konulan kabin içerisinde tablet ve laptop yasağını eleştirdi. AB çapında havacılık güvenliğini belirleyen kuruluş yaptığı açıklamada çok sayıda elektronik cihazın bavul içerisinde uçağın kargo bölümünde depolanmasının çok daha büyük risklere neden olacağını savundu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre EASA, bavul içerisinde bulunan tablet ve laptop gibi cihazların kontrol dışında açılıp ısınabileceği ve felaketle sonuçlanabilecek yangınlara neden olabileceğini duyurdu. Business Class yolcularının cihazlarının ise kabin içerisinde toplanıp depolanmasının da çok tehlikeli olduğunu açıklayan EASA çok sayıda cihazın tek bir bölmede toplanmasının da yine yangın tehlikesini beraberinde getirdiğine işaret edildi.