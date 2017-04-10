Moody's Türkiye'nin tahmini büyüme rakamını açıkladı

Reuters'in haberine göre Moody's bu revizyonu, beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme verilerinin ardından yaptı.

Raporda 3. çeyrekte ekonominin başarısız darbe girişiminin de etkisiyle daralmasının ardından 4. çeyrekte büyümenin sıçrama yaptığı belirtildi. Mart ayında enflasyonun çift hanelere ulaştığı ve bu durumun hanehalkının alım gücünün erozyona uğradığını gösterdiği ifade edildi.

Türkiye ekonomisinin 2016'nın son çeyreğinde yüzde 3.5, 2016'nın tamamında yüzde 2.9 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğü hatırlatılarak büyüme tahmini 2017 için yüzde 2.2'den yüzde 2.6'ya, 2018 yılı için yüzde 2.7'den yüzde 2.9'a yükseltildi.

18 MART'TA GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Moody's, 18 Mart'ta Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çekmiş, 24 Eylül'de ise Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyedeki notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmişti.