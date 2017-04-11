Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari işlemler dengesi, şubat ayında 2.53 milyar dolar açık verdi. Ocak-Şubat toplamına bakıldığında ise cari açık 5.29 milyar dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı 33.747 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret açığındaki genişlemenin yanı sıra turizm gelirlerinin zayıf performansının da etkisiyle şubat ayında cari dengenin 2.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

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