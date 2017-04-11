Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari işlemler dengesi, şubat ayında 2.53 milyar dolar açık verdi. Ocak-Şubat toplamına bakıldığında ise cari açık 5.29 milyar dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı 33.747 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Dış ticaret açığındaki genişlemenin yanı sıra turizm gelirlerinin zayıf performansının da etkisiyle şubat ayında cari dengenin 2.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.
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YORUMLAR 4
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Misafir 20 dakika önceBu turizmciler çoğu nankör demekki bunca tesvige rağmen hala hükümete laf edebiliyorlar...36
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Misafir 22 dakika öncedevlerin dis poltikasi deyil daha cogunluk Terör yüzünden turizim düsük30
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Misafir 33 dakika önce"urizm gelirlerinin zayıf performansı" demek, turizm sektörü işini iyi yapmadı demektir. Oysa durum böyle değil ki. Sektörün performansında düşüş yok. Hükümetin dış politikalarından dolayı böyle olduğunu biliyoruz değil mi.219
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Misafir 38 dakika önceevet evet evet630
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