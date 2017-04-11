İŞ-YAŞAM
11 NİSAN 2017
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cari açık
İŞ-YAŞAM

Cari açık rakamları açıklandı

Şubat'ta cari açık 2.53 milyar dolarak gerçekleşti. Beklentiler ise 2.5 milyar dolar düzeyindeydi. 

11 Nisan 2017 Salı, 10:04:23 Güncelleme: 10:53:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari işlemler dengesi, şubat ayında 2.53 milyar dolar açık verdi. Ocak-Şubat toplamına bakıldığında ise cari açık 5.29 milyar dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı 33.747 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret açığındaki genişlemenin yanı sıra turizm gelirlerinin zayıf performansının da etkisiyle şubat ayında cari dengenin 2.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

Ayrıntılar geliyor...

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YORUMLAR 4
  • Misafir 20 dakika önce
    Bu turizmciler çoğu nankör demekki bunca tesvige rağmen hala hükümete laf edebiliyorlar...
  • Misafir 22 dakika önce
    devlerin dis poltikasi deyil daha cogunluk Terör yüzünden turizim düsük
  • Misafir 33 dakika önce
    "urizm gelirlerinin zayıf performansı" demek, turizm sektörü işini iyi yapmadı demektir. Oysa durum böyle değil ki. Sektörün performansında düşüş yok. Hükümetin dış politikalarından dolayı böyle olduğunu biliyoruz değil mi.
  • Misafir 38 dakika önce
    evet evet evet
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