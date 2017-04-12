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poşet Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Reklamkurulu
İŞ-YAŞAM

Ünlü marka poşetlerine yönelik inceleme başlatıldı

Ünlü markaların alışveriş poşetlerinde yer verdiği "doğa dostu poşet, doğada yüzde 100 çözünür" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 06:25:44 Güncelleme: 06:33:01

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bazı tanınmış markaların poşetlerinde “doğa dostu ve çözünür” gibi ifadelerin yer aldığını ve bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı yönünde şikâyet aldıklarını açıkladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Tüfenkci, Reklam Kurulu’nun poşetlere yönelik inceleme başlattığını ve poşetlerin zararlı olduğunun tespiti halinde yaptırım uygulanacağını kaydetti.

TESPİT EDİLİRSE YAPTIRIM VAR

Tüfenkci, son zamanlarda tüketicilerin çok yakından tanıdığı bazı tanınmış markaların alışveriş poşetlerinde yer verdiği “doğa dostu poşet, doğada yüzde 100 çözünür, biyobozunur, oxobozunur, hidro biyobozunur” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve çevreye zarar verdiği yönünde pek çok başvurunun bakanlığa ulaştığını belirtti. Tüfenkci, “İncelemeler sonucunda bu poşetlerdeki iddiaların ispatlanamaması ve poşetlerin çevreye zararlı olduklarının tespiti halinde anılan ifadelerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle gerekli idari yaptırımlar tesis edilecek” dedi.

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