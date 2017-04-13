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13 NİSAN 2017
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THY'den transit yolcuya beş yıldızlı otelde konaklama

İstanbul Atatürk Havalimanı bağlantılı önemli bir transit yolcusu olan THY, pilot bir uygulama başlattı. İstanbul'da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan yolculara ücretsiz konaklama hizmeti sağlanıyor.

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:55:05 Güncelleme: 10:19:25

Pakistan çıkışlı transit yolcuları için İstanbul'da ücretsiz konaklama projesi olan (stopover) uygulamasını hayata geçiren THY, bilet sınıfına göre yolcuyu Sultanahmet ve Taksim bölgelerindeki 4 veya 5 yıldızlı otellerde ücretsiz olarak ağırlayacak. Pilot uygulamadan beklenen başarı sağlanırsa uygulama daha da genişletecek.

ABD ve İngiltere uçuşlarında kabin içine cep telefonundan büyük elektronik eşyaların alınmasının yasaklanması transit yolcu sayısını etkileyip etkilemediği ilerleyen günlerde belli olacağı THY, hem transit yolcusunun sayısını artıracak hem de Türk turizmine katkı sağlayacak çok önemli bir projeye sessiz sedasız başladı. Türk Hava Yolları'nın geçtiğimiz yıl taşıdığı 62.7 milyon yolcudan 21 milyonu transit yolcudan oluşurken birçok transit yolcu Atatürk Havalimanı'nda aktarmalı uçak saatini beklemek yerine İstanbul'un tarihi ve turistik merkezlerini geziyor.

20 SAATTEN FAZLA BAĞLANTI SÜRESİ OLAN YOLCUYA SUNULDU

THY, İstanbul'un tanıtımı,yolcu sayısının artırılması, İstanbul'un küresel aktarma merkezi olması ve ülke turizmine katkıda bulunmak amacıyla ücretsiz konaklama projesi (stopever) uygulamasına 1 Mart tarihinden itibaren faaliyete soktu. Proje ilk olarak Pakistan çıkışlı ABD, Birleşik Krallık, İrlanda ve AB ülkelerine seyahat eden ve İstanbul'da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan yolcuların hizmetine sunuldu.

BİLET SINIFINA GÖRE 4 VEYA 5 YILDIZLI OTELDE ÜCRETSİZ KONAKLAMA

"Stopover" adı verilen ücretsiz konaklama hizmetinden faydalanmaya başlayan Pakistan çıkışlı ekonomi sınıfı yolcular, biletlerini alımında THY Karaçi ofisi tarafından düzenlenen otel çekiyle İstanbul Sultanahmet ve Taksim bölgelerindeki dört yıldızlı otellerde bir gece konaklayabiliyor. Business Class yolcuları ise "stopover" uygulaması kapsamında beş yıldızlı bir otelde, iki gece ücretsiz konaklama imkanına sahip oldu.

Uygulama için Karaçi, Lahor ve İslambad ofislerinde otel takip sistemi de kuruldu. Çalışanlara da proje hakkında eğitimler verildi. "stopover" projesi kapsamı, pilot uygulamanın başarıyla tamamlanmasının ardından daha da genişletilecek. THY'nin pilot uygulaması İstanbul'daki otellere ve alışveriş yerlerine de olumlu yansıması olacak.

 

Habertürk/Gökhan Artan 

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