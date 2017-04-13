İŞ-YAŞAM
13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
turkven mikro yazılım
İŞ-YAŞAM

Turkven Mikro Yazılım’ın çoğunluk hissesini alıyor

Migros, Koton, Mavi ve Medical Park gibi Türkiye'nin önde gelen firmalarında yatırımları bulunan Turkven, son yatırımını ticari yazılım sektörüne yaptı. Turkven, Türkiye’nin önde gelen ticari yazılım üreticilerinden olan Mikro Yazılım’ın çoğunluk hissesini alıyor.

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:36:48 Güncelleme: 15:14:04 HABERTURK.COM

Konu ile ilgili anlaşma Turkven ile şirketin kurucuları Mete Önal ve Jale Önal ile arasında imzalandı.

Turkven CEO’su Seymur Tarı, son 3 yılda ciddi bir atak yaparak gelirlerini iki katına çıkaran Mikro Yazılım ile Mart ayında yeni bir yatırıma imza attıklarının altını çizdi. Türkiye ekonomisi için KOBİ’lerin büyük önem taşıdığını kaydeden Tarı, Mikro Yazılım tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli yazılımlar ile KOBİ’lerin daha verimli ve karlı yönetileceklerini ve global anlamda daha da rekabetçi olabileceklerini söyledi.

Mikro Yazılım kurucusu Mete Önal da “Turkven gibi çok tecrübeli ve kurumsal bir yatırımcının ortak olması ile birlikte Mikro Yazılım’da yeni bir dönem başlayacak. Şirketin bu yeni dönemde çalışanları ve iş ortaklarının da desteğiyle güçlenerek büyümeye devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

ŞİMDİYE KADAR 5 MİLYAR DOLAR GETİRDİ

Turkven, yaptığı ortaklıklarla 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaklaşık 5 milyar dolar yatırım getirdi. Şirket 2017 yılı sonuna kadar 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı daha Türkiye’ye çekmeyi hedefliyor.

Turkven, Türkiye’nin ilk bağımsız girişim sermayesi danışmanlık şirketi olarak 2000 yılında kurulan Turkven, halihazırda danışmanlığını yaptığı 2 milyar dolar sermaye ile Türkiye ve yakın coğrafyada sektörünün önde gelen şirketi konumunda bulunuyor.

HANGİ FİRMALARDA ORTAKLIĞI VAR

Turkven danışmanlığı ile yapılan ve halihazırda devam eden yatırımlar Medical Park, Flo, Koton, Mavi, Doğtaş/Kelebek, Domino’s Türkiye, Domino’s Rusya, Golf Dondurma ve Migros şirketlerinden oluşuyor.

Şirketin hissedarları arasında Dünya Bankası Grubu’nun bir parçası olan IFC, Avrupa Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası ve merkezi Hollanda olan kalkınma bankası FMO gibi kurumlar bulunuyor.

MİKRO YAZILIM 1988 YILINDA KURULDU

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye’nin ilk ve öncü kurumsal-ticari iş yazılımları üreticilerinden biri olarak 1988 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Mikro Yazılım, şirketlerin, işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte yazılımlar geliştiriyor. Mikro Yazılım'da üretilen yazılımlar otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim ve perakendeye kadar her sektörde kullanılıyor.

Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini Türkiye’de ve yurtdışında 100 bine yakın işletme kullanıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Asırlık nakış kadınların gelir kaynağı oldu
İŞ-YAŞAM

Ev ekonomisine ciddi katkı sağlıyor
Dünyanın en mutsuz ülkeleri
İŞ-YAŞAM

Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
Naci Ağbal: Mayıs ayında başvurular alınabilir
İŞ-YAŞAM

Borçlara yeniden yapılandırma gelebilir
Zeybekci, oyun ve otomotiv sektörüyle ilgili açıklamada bulundu
İŞ-YAŞAM

Zeybekci'den önemli açıklama
Kapadokya'da turist sayısı azaldı, balon pilotu ücretleri düştü
İŞ-YAŞAM

Asgari ücretli balon pilotu
Sivaslı yerli mil üreticisi Formula araçlarına mil üretmeye başladı
İŞ-YAŞAM

ABD ambargosu Sivaslı firmayı dünya devi yaptı
Turkven Mikro Yazılım’ın çoğunluk hissesini alıyor
İŞ-YAŞAM

İŞTE SON ALDIĞI TÜRK ŞİRKETİ
Bakan Ağbal'ın 'yazar kasa' müjdesi perakendecileri sevindirdi
İŞ-YAŞAM

BAKAN AĞBAL'DAN BİNLERCE İŞYERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol için 11 firma yarışacak
İŞ-YAŞAM

11 FİRMA BU PROJE İÇİN YARIŞACAK
KOBİ'lere ne kadar kredi verildi?
İŞ-YAŞAM

BAKAN ÖZLÜ'DEN 'KOBİ' AÇIKLAMASI
Nino Kavara, 14 şehirdeki 22 şubede hizmet veriyor
İŞ-YAŞAM

SIĞINMACI OLARAK GELDİĞİ TÜRKİYE'DE RESTORAN ZİNCİRİ KURDU
Boyner'de hisse satışı tamamlandı, ortaklık yapısı değişti
İŞ-YAŞAM

DEV SATIŞ TAMAMLANDI, İŞTE YENİ YAPI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme