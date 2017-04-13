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starcamp, kuluçka merkezi, silikon vadisi
İŞ-YAŞAM

Silikon Vadisi'nin "ilk" Türk kuluçka merkezi Starcamp oldu

Kuluçka merkeziyle girişimci fikirleri ticari bir işletmeye dönüştüren Yıldız Teknopark, Türkiye'den 4 üniversiteyle bir araya gelerek ABD'de Starcamp Kuluçka Merkezi'ni kurdu. Dünya girişim sermayesinin merkezi Palo Alto şehrinde kurulan Starcamp, Silikon Vadisi'nin "ilk" Türk kuluçka merkezi oldu

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:48:07 Güncelleme: 16:38:33 AA

Yıldız Teknopark açıklamasına göre, Türkiye ekonomisine katma değer sağlayabilecek inovatif projelere, fikir aşamasından itibaren destek vererek bu fikirlerin şirketleşmeye doğru yol almasını sağlayan Yıldız Kuluçka Merkezi yurt dışına açıldı.

Google, Facebook ve Tesla gibi dünyaca ünlü şirketlerle aynı bölgede kurulan Starcamp, başarılı projeleri, dünya girişim sermayesinin yüzde 30'unu bulunduran ABD pazarına hazırlamayı amaçlıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ve KOSGEB'in 5 milyon dolarlık desteğiyle kurulan Starcamp, başarılı inovatif projelerin yurt dışına açılmasına katkı sağlıyor.



STARCAMP'TA BERKELEY GİRİŞİMCİLİK KNOW HOW'I

Starcamp ile Türkiye'den girişimcilere danışmanlık, eğitimler, çalışma alanları, kuluçka ofisleri, patent ortaklıkları, ticari heyet organizasyonları ve hızlandırıcı programlar gibi pek çok fırsat sunulacak.



Eğitim programlarının bu dönemde yoğunluk kazanacağı Starcamp'ta, girişimcilere yönelik düzenli aralıklarla hızlandırma programları düzenlenecek. Silikon Vadisi'nin, en önemli girişimcilik kurumlarından Berkeley Üniversitesi'nin uzman akademisyenleri, eğitmenleri ve girişimcileri ile birlikte tasarladığı ilk programı; 17 Nisan'da İstanbul'da, 1 Mayıs'ta Palo Alto'da başlayacak.



"FİRMALARIMIZI GİRİŞİMCİLİĞİN ŞAMPİYONLAR LİGİNE ÇIKARACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yazılım ve internet teknolojileri alanında 23 girişimcimiz Starcamp'ta düzenlenen programa katıldı. Bazı firmalarımız da Starcamp'ta yer kiraladı. Bütün bu girişimcilerimizi teknolojinin şampiyonlar ligine çıkarmaya hazırlanıyoruz."



Starcamp'ta yıl sonuna kadar 50'ye yakın firmayı Silikon Vadisi'ne taşımayı hedeflediklerini belirten Güner, "Dünya teknoloji alanındaki pazar payımızı artırmayı hedeflediğimiz bu yolculukta, girişimci firmalarımıza desteğimiz tam" ifadesini kullandı.

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