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trafik sigortası
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Trafik sigortası ödemelerinde taksitin kaldırılması

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 12 Nisan'dan itibaren uygulamaya giren zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasına ilişkin, sigorta şirketlerinin kendi aralarında anlaşarak daha önce kredi kartıyla taksitle ödeme imkanının ortadan kaldırıldığı yönünde yoğun şikayet aldıklarını belirterek, "Sigorta sektörünün aktörleri tamamen yasalara aykırı Rekabet Kanunu ihlal edecek bir tavır içine girerek tüketiciden adeta intikam aldı." dedi

14 Nisan 2017 Cuma, 13:08:17 Güncelleme: 13:16:43 AA

Ağoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgesi"ne göre, söz konusu sigortanın zorunlu olması ve sigortalılar açısından primlerin ödenebilecek seviyede tutulması hususlarının göz önünde bulundurularak, 12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı kararlar alındığını anımsattı.

Daha önce trafik sigortası bedelinin kredi kartıyla taksitle ödenebildiğini ancak yeni düzenlemede sigorta şirketlerinin kendi aralarında bir anlaşma yaparak tek çekime döndüklerini öğrendiklerini belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuda yoğun şikayet alıyoruz. Hazine Müsteşarlığı, kendisine verilen yetkilere ve kanunlara dayanarak tavan fiyat uygulamasını başlattı. Bununla beraber yüzde 10 ile 30 aralığında yeni kriterler belirledi. Aracın kayıtlı olduğu il, kaza durumu ve hasar veya hasarsızlık durumuna göre indirimler yapılacak.

Ancak Hazine Müsteşarlığının yasadan kaynaklanan yetkisini kullanarak yaptığı bu harekete karşı sigorta sektörü kanuna aykırı bir tavır takınarak hep birlikte poliçelerden taksit uygulamasını kaldırdı. Hazine Müsteşarlığı yasadan kaynaklanan bir işlem yaparken karşıda bulunan sigorta sektörünün aktörleri tamamen yasalara aykırı Rekabet Kanunu'nu ihlal edecek bir tavır içine girerek tüketiciden adeta intikam aldı."

Ağaoğlu, kredi kartıyla tüketici ödeme yaptığında bankanın kefaletinin devreye girdiğini ve sigorta şirketlerinin herhangi bir kaybının olmadığına değinerek, "Hemen hemen bütün sigorta şirketleri gerek kredi kartına gerekse normal poliçede taksit yaparken bunun ortadan kaldırmaları veya tek çekime yönlendirmeleri aralarında anlaşarak müşterek hareket ettiklerinin açık kanıtıdır. Bu noktada taksitli ödeme imkanının tüketicinin elinden alınması tek kelimeyle primlerin düşürülmesi için baskı kuran tüketicilerden sigorta şirketlerinin intikamı olarak tanımlanabilir." ifadelerini kullandı.

Taksitlendirmenin ortadan kaldırılmasının Hazine Müsteşarlığı ile bir ilgisinin olmadığını belirten Ağaoğlu, "O nedenle sigorta şirketlerinin hepsi birden taksit imkanını ortadan kaldırdıysa bu Rekabet Kanunu'nun 4. maddesine göre yasaktır ve ceza gerektiren bir uygulamadır." diye konuştu.

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