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Sezonun ilk kirazı, kilogramı 170 TL'den satıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yetişen 'erkenci' cinsi kiraz pazara çıkarken, sezonun ilk kirazı kilogramı 160 lira ila 170 lira arasında satıldı

18 Nisan 2017 Salı, 12:50:44 Güncelleme: 12:53:58 AA

Sezonun ilk kirazı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in katılımıyla açık arttırmada tüccarlara satıldı. Açık arttırma satışı öncesi konuşan Başkan Çelik, Şehzadeler ilçesinde 19 bin dönümlük arazide 760 bin kiraz ağacı bulunduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kuzey yarım kürede ilk kirazı Şehzadeler ilçesi olarak biz üretiyoruz. Bugün hava şartları gayet iyi gitti. Nasip olursa 40 bin tona yakın bir rekolte bekliyoruz. Biz bu ürettiğimiz kirazın 3'te 2'sini yurt dışına ihraç ediyoruz. Kalan kısmını da Türkiye piyasasına satıyoruz. Gerek Şehzadeler'in gerek Manisa'nın gerekse Türkiye'nin ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyoruz. Ben üreticilerimizi tebrik ediyorum. Bu yıl afetsiz, bol bereketli bir sezon olur. Nasip olursa bu yıl Ege Bölgesi'nin en güzel pazar yerinin açılışını da cumartesi günü gerçekleştiriyoruz. Artık üreticilerimiz bin bir zahmetle ürettikleri kirazlarını sokak aralarında değil, modern, güzel, çağdaş Şehzadeler'imize Manisa'mıza yakışır olan pazar yerinde satışını gerçekleştirecekler. Bu yeni pazar yeriyle birlikte kirazımız ve diğer ürettiğimiz meyvelerimiz daha değerli bir şekilde Türkiye'nin en saygın, en seçkin tüccarlarıyla buluşacak. Çok daha iyi rakamlara değerlendirebileceğiz"



Sancaklıbozköy Mahallesi'nde gerçekleşen açık arttırmada kiraz üreticisi Ziya Selek ilk sezon ürününü kilogramı 160 liradan tüccarlardan İbrahim Bodur'a sattı. Kiraz üreticisi İlyas Coşkuner ise kilosu 170 liraya kiraz tüccarı Ahmet Batı'ya sattı.

Sezonun ilk kirazını satmanın mutluluğunu yaşayan kiraz üreticisi Ziya Selek, "Üretici olarak yılın ilk kirazını Allah nasip etti. Bugün biraz topladık. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Ürettiğimiz kirazlar yıkanmadan da yenilebilir. Herkes bilinçlendi. Kiraz üretiminde kalıcı ilaç kullanılmıyor. İnşallah sonunda iyi olur" diye konuştu.



Kirazının kilosunu 170 liraya satan kiraz üreticisi İlyas Coşkuner, Türk kirazının dünyadaki rakibi İspanya'dan 10 gün önce pazara çıktığını belirterek, "Erkenci çeşitlerimizle başladık. Bölgemizde erkenci bir bölge. Kuzey yarım kürenin ilk kirazı dünyadaki rakibimiz İspanya'dan 10 gün erken. İyi bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Fiyatlarımız ihracat kalemi geçen sene 10-15 lira arasıydı. Bu sene de 10 liranın altına düşmezse bizim için iyi bir sezon olacaktır. Şu an 170 liraya satışını yaptık. Bu bir temsili fiyattır ilerleyen dönemde üretim arttıkça fiyatlar düşecektir" dedi.

ÜRETİCİLER BAŞBAKANA SESLENDİ

Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek ise ihracatın önündeki engellerin kaldırılması talebinde bulunarak en çok ihracatı Rusya ve Almanya'ya yaptıklarını söyledi.



Kocagöbek, sözlerine şöyle devam etti:

Kuzey yarım kürenin en erkenci kirazını çıkarmış bulunmaktayız. Bu sene kirazlarımız çok güzel. Daha da iyi olacaktır. Bu ihracatta biraz Rusya gibi bir denge bozukluğumuz var. Ama inşallah bu sezon bu da atlatılacak. Bu sene sezon iyi. Üreticimiz çok bilinçli. Ürünlerimizde kalıntılı madde kullanmıyoruz. İnşallah afetsiz, sorunsuz bir yıl geçiririz.
Kiraz üreticileri de Başbakan Binali Yıldırım'a seslenerek ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

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