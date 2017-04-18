Fitch Ratings referandum sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, referandumda kabul edilen anayasa değişikliklerinin Türkiye'nin kredi notuna etkileri hakkında şu açıklamayı yayımladı:

-Referandum Türkiye'de ekonomik reform için alan yaratıyor.

-Anayasa referandumu ülkedeki kredi notu profili açısından olumsuz olan siyasi değişimin bir parçası, ancak kredi notu için olumlu olabilecek ekonomik reformları tekrar gündeme getirebilir.

-Türkiye'nin notunu düşürdüğümüzde anayasa paketinin onaylanacağını varsaymıştık.

-Yeni cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin 2019 sonuna kadar yapılması zorunlu değil, bu ekonominin tekrar AKP'nin öncelikleri arasına girmesini sağlayabilir.

-Ekonomi politikalarında farklı seçeneklere ne ağırlık verileceği ve bunun sürdürülebilir büyümeyi sağlamada ne kadar başarılı olacağı değerlendirmemizin önemli bir parçası olacak.



-Borç/GSYH oranında bozulma veya dış finansmanda kırılganlıkların artması şeklinde yansıyacak kamu ve dış finansmanda olası zayıflama kredi notunun hassasiyetlerinden.



-Yapısal eksikleri giderecek ve dış kırılganlıkları azaltacak reformların uygulanması kredi notuna olumlu yansıyacak unsurlardan.