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Fitch Ratings
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Fitch Ratings referandum sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Uluslarası Kredi Derecelendirme Kuluşu Fitch Ratings, 16 Nisan referandumunun Türkiye'nin ekonomik reformları için alan oluşturabileceğini açıkladı

18 Nisan 2017 Salı, 15:18:58 Güncelleme: 16:02:24 Reuters

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, referandumda kabul edilen anayasa değişikliklerinin Türkiye'nin kredi notuna etkileri hakkında şu açıklamayı yayımladı:

-Referandum Türkiye'de ekonomik reform için alan yaratıyor.

-Anayasa referandumu ülkedeki kredi notu profili açısından olumsuz olan siyasi değişimin bir parçası, ancak kredi notu için olumlu olabilecek ekonomik reformları tekrar gündeme getirebilir.

-Türkiye'nin notunu düşürdüğümüzde anayasa paketinin onaylanacağını varsaymıştık.

-Yeni cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin 2019 sonuna kadar yapılması zorunlu değil, bu ekonominin tekrar AKP'nin öncelikleri arasına girmesini sağlayabilir.

-Ekonomi politikalarında farklı seçeneklere ne ağırlık verileceği ve bunun sürdürülebilir büyümeyi sağlamada ne kadar başarılı olacağı değerlendirmemizin önemli bir parçası olacak.

-Borç/GSYH oranında bozulma veya dış finansmanda kırılganlıkların artması şeklinde yansıyacak kamu ve dış finansmanda olası zayıflama kredi notunun hassasiyetlerinden.

-Yapısal eksikleri giderecek ve dış kırılganlıkları azaltacak reformların uygulanması kredi notuna olumlu yansıyacak unsurlardan.

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