İŞ-YAŞAM
19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
borç yapılandırması
İŞ-YAŞAM

Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı TBMM'de

Maliye Bakanı Ağbal, "Yeniden Yapılandırma Kanunu'nu dün akşam Meclise gönderdik, 2 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek." dedi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:54:29 Güncelleme: 12:07:08

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarıya ilişkin soru üzerine Ağbal, tasarının dün akşam Meclise gönderildiğini, 2 Mayıs'ta da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini söyledi.

Öte yandan Bloomberg HT canlı yayınında da önemli açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, söz konusu uygulamanın bir önceki yapılandırılma ile aynı kapsamda olup olmadığı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Ağustos 2016'da bir yeniden yapılandırma kanunu yaptık. Kanunun kapsamına Haziran 2016'dan önceki vergi ve prim borçları giriyordu. Dolayısıyla Temmuz 2016 ve sonraki aylar yeniden yapılandırma kapsamında değildi.

Yeni kanunda 2016'nın temmuz ayından 2017'nin mart ayına kadar olan dönemde vadesinde ödenmemiş vergi, gümrük vergisi, sosyal güvenlik primi, belediye ve il özel idarelere ödenecek vergi, trafik, nüfus, askerlik para cezaları, ORKÖY kredileri, motorlu taşıt vergisi, tarımsal amaçlı kullandırılan kooperatif krediler, organize sanayi bölgelerine kullandırılan krediler ve bir kısım kamu alacaklarını yeniden yapılandırıyoruz."

BİR ÖNCEKİ YAPILANDIRMAYI KAÇIRANLAR ÜZÜLMESİN

Geçen seferki kanunun 30 Haziran 2016 ve öncesini kapsadığını hatırlatan Ağbal, "Borcu olduğu hâlde o zaman yeniden yapılandırmaya müracaat etmeyen vatandaşlarımız da yeni getirdiğimiz kanuni düzenlemeden yararlanarak yeniden yapılandırma başvurusunda bulunabilecekler.Bu açıdan bakıldığında Mart 2017'ye kadar olan bütün vergi, prim ve bazı kamu alacaklarını yapılandırmış oluyoruz" dedi.

KOŞULLAR AYNI KALACAK

Yeni kanunda esaslarda bir değişiklik yapılmayacağını aktaran Maliye Bakanı şöyle konuştu:

"Geçen seferki kanunda getirmiş olduğumuz esasların aynısını burada koruyoruz. Matrah artırımı olmayacak. Bir öncekinde olduğu gibi 36 aya kadar taksit var. Peşin ödeme mümkün. Peşin ödemede yüzde 50 indirim var. Vergi incelemeleri ile ilgili bir beyan olmayacak. Herhangi bir "pişmanlık düzenlemesi" olmayacak. İhtilaflı kamu alacaklarına ilişkin bir düzenleme de yok. Sadece ödeme vadesi geçtiği halde ödenmeyen kamu alacaklarının yapılandırılması söz konusu."

NE KADARLIK BÜTÇE YAPILANDIRILACAK?

Ağbal toplamda 73 milyar liralık bütçenin yapılandırılacağını söyledi. Bunun Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiren kısmı 47 milyar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu ilgilendiren kısmı ise 23 milyar lira civarında.

Ağbal'a göre önceki dönemde yapılandırılmayan alacakların da eklenmesiyle bu tutar 73 milyar lirayı aşabilir.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mehmet Şimşek IMF ile ilgili önemli bir tweet attı
İŞ-YAŞAM

Bakan Şimşek'ten IMF tahminleriyle ilgili açıklama
THY yolcu sayısında düşüş
İŞ-YAŞAM

ABD’ye uçuşlarda 93 bin yolcu kayıp
Kuru fasulye ve kırmızıbibere ithalat önlemi
İŞ-YAŞAM

Fiyatı artanlara ithalat önlemi
"Hayvancılıkta ithalatı bitirmek istiyoruz"
İŞ-YAŞAM

"Hayvancılıkta ithalatı bitirmek istiyoruz"
16 Nisan öncesi harcamalara hız verilmesi bütçeyi 15 milyar etkiledi
İŞ-YAŞAM

Sandık bütçesi ne durumda?
Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırma konusunu açıkladı
İŞ-YAŞAM

"70 milyarlık yeni barıştan 4 milyar TL gelir ...
Ot bile yetişmeyen tarlada kendi markasını yarattı
İŞ-YAŞAM

ŞEHİRDEN KÖYE KAÇTI, KENDİ MARKASINI YARATTI
Global Yatırım Holding'den Londra Borsası hazırlığı
İŞ-YAŞAM

HİSSELERİ 17 YILIN ZİRVESİNDE!
Mevsimlik tarım işçileri ve aileleri için yeni düzenlemeler yapıldı
İŞ-YAŞAM

BAŞBAKANLIKTAN "MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ" GENELGESİ
ilk çocuklarını kucağına alan 796 bin 905 aileye yardım yapıldı
İŞ-YAŞAM

DOĞUM YARDIMINDA "ASLAN PAYI" İLK ÇOCUKLAR İÇİN
Bakan Mehmet Müezzinoğlu'ndan önemli açıklamalarda bulundu
İŞ-YAŞAM

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN 'KIDEM TAZMİNATI' AÇIKLAMASI
Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı TBMM'de
İŞ-YAŞAM

"BİR ÖNCEKİ YAPILANDIRMAYI KAÇIRANLAR ÜZÜLMESİN"
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme