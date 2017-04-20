Anadolu Efes, İstanbul Merter fabrikasında üretimi durduruyor

Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. AŞ. adına Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliği programı çerçevesinde, İstanbul Merter'de bulunan fabrikamızın üretim faaliyetlerini 22 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla durdurarak; Adana, Ankara ve İzmir'de bulunan diğer tesislerine kaydırma kararı alınmıştır.

Bu karar kentleşme sonucu şehir merkezinde kalan bir fabrikanın şehir ve bölge halkı üzerindeki çevresel ve lojistik etkileri göz önünde bulundurularak alınmıştır.

Toplam kapasite içerisinde %15 paya sahip olan İstanbul fabrikamızın üretiminin kaydırılması ile kapasite kullanım oranımızın artması hedeflenmektedir. Fabrikamızın bulunduğu alan ile ilgili değerlendirmelerimiz devam etmektedir."