Faizde 2 puan artış mevduatı 1.5 ayda 64 milyar patlattı

Ekonomiyi canlandırmak için gündeme getirilen ve birçok şirkete de can suyu olan Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin yan etkisi mevduat faizlerinde 2 puanlık artış olarak kendisini göstermişti.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre normalde aylık 25 milyar lira kredi üreten bankacılık sistemi KGF ile birlikte 1.5 ayda 144 milyar lira kredi üretmek durumunda kalınca çareyi mevduat faizlerini yüzde 11’lerden 13’lere artırmakta bulmuştu.

KGF KREDİLERİ DE MEVDUATA PARK ETTİ

Hatta bazı özel işlemlerde mevduat faizlerinin yüzde 14’ü bile aştığı belirtiliyor. Hal böyle olunca da, bu defa bankacılık sistemindeki mevduatta patlama yaşandı. Öyle ki, Merkez Bankası verilerine göre 14 Nisan haftasında Türk Lirası mevduatlar bir haftada 13 milyar birden artarak 838.4 milyar TL’den 851 milyar TL’ye fırladı. Mart ayı başından 14 Nisan’a kadar ise mevduatlardaki artış 64 milyar TL oldu. Türk Lirası mevduatlarda geçen yılın aynı dönemine göre artış ise yüzde 17 oldu.

Hızlı kredi büyümesinin kaynak sıkıntısı yarattığını belirten bankacılar, bunun da mevduat faizini artırdığını ve oluşan cazibe ile mevduatlarda artış olduğunu belirtiyor. Bankacılar, bunun yanı sıra, yüklü ve uzun vadeli krediler ile rahatlayan firmaların, parayı nerede kullanacağına karar verene dek mevduata yönelttiğini ve mevduattaki artışta bu durumun da etkili olduğunun altını çiziyor.

Öte yandan referandum öncesindeki 14 Nisan haftasında yaşanan yabancı girişi de dikkat çekti. Merkez Bankası rakamlarına göre, 14 Nisan haftasında repo dahil net menkul kıymet girişi 253 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı hafta yabancı yatırımcılardan, hisse senetleri piyasasında nette 173 milyon dolar para girişi yaşandı.

Habertürk, bankaların mevduat faizlerinde 2 puanlık artışa gittiğini 15 Nisan’da okurlarına duyurmuştu.

BANKALARDAKİ TL MEVDUAT 850 MİLYARI ASTI

DEUTSCHE BANK: TL UCUZ VE KISA VADEDE DEĞER KAZANABILIR

Dünyaca ünlü Deutsche Bank, Türk Lirası’nın ucuz olduğunu ve kısa vadede değer kazanmasını beklediğini kaydetti. Gautam Kalani’nin kaleme aldığı raporda, Türkiye’de referandum olay riskinin ortadan kalkması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçimi göz ardı etmesinin ardından, Türk Lirası’nın kısa vadede değer kazanması için yolun açık olabileceği kaydedildi.

Kalani, “Brezilya Reali ve Rus Rublesi gibi carry trade’in temel para birimleri cazip olmayan değerlemelerde veya hali hazırda iyi pozisyonlanmış durumdayken, Güney Afrika Randı gibiler ise Türkiye’ye göre muhtemelen daha büyük siyasi riskle karşı karşıya” değerlendirmesinde bulundu. Bu raporun da etkisiyle dolar dün gün içinde 3.63 TL’nin altına gevşedi. Ancak akşam saatlerinde ise yeniden 3.64 TL’nin üzerine çıktı. Bankacılar, referandum tartışmalarının azalmasıyla birlikte kurda bir miktar daha gevşeme görülebileceğini ifade ediyor.