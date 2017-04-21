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Mehmet Şimşek’
İŞ-YAŞAM

“19 milyar dolarlık ticaret hacmi daha da büyüyebilir”

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ABD'de Apple, Coca-Cola gibi şirketlerin üst düzey yöneticilerine seslenerek önemli açıklamalarda bulundu

21 Nisan 2017 Cuma, 15:32:16 Güncelleme: 15:42:28 HABERTURK.COM

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımı ile Washington DC’de düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, olumlu mesajlar verdi.

19 milyar doları bulan Türkiye-ABD ticaret hacminin daha da büyüyebilecek potansiyeli olduğunu söyleyen Çınar, “Bugün 1.500’den fazla Amerikan şirketi Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Bu sayının artması için yatırım teşviklerinin sürmesi gerekiyor” dedi.

Etkinliğe, aralarında Apple, Coca-Cola ve Boeing gibi dev Amerikan şirketlerinin de bulunduğu şirketlerin üst düzey yöneticileri büyük ilgi gösterdi.

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