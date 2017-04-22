Borussia Dortmund otobüsüne yapılan saldırının arkasından yatırımcı hırsı çıktı

Almanya’da 11 Nisan’da Borussia Dortmund- Monaco arasında oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde meydana gelen patlamanın sorumlusu, ilk gün ileri sürüldüğü gibi radikal terör değil yatırımcı hırsı çıktı. Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre Alman federal başsavcısı tarafından yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin dün sabah Almanya’nın Tübingen kentinde düzenledikleri bir operasyonda 28 yaşında Rusya kökenli Alman vatandaşı Sergei W.’nin yakalandığı duyuruldu. Yetkililer saldırganın olaydan önce Alman futbol takımı Borussia Dortmund’un sermaye piyasalarında işlem gören ‘Borussia Dortmund BVB.DE’ opsiyon kâğıtlarına yatırım yaptığını ve gerçekleştirdiği olayla manipülasyon yaratarak kârını katlamayı planladığını duyurdu. Açıklamada Alman basınında yer alan ve saldırganın 100 bin Euro’ya kadar kazanç hedeflediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığının altı çizilirken gündeme gelen miktarın düşük seviyede olduğu vurgulandı.

KÂR 1200 EURO’DA KALDI

Büyük bir kazanma hırsıyla hareket eden saldırganın yatırım stratejisi ise dudak uçuklatıcı türden. Buna göre Sergei W., Dortmund’un kamp yaptığı L’Arrivee Oteli’nde 9-13 Nisan tarihleri arasında rezervasyon yaptı. Ardından otelin önünden takım otobüsünün maç için hareket edeceğini tahmin ettiği yöne doğru yol boyunca üç adet uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek yerleştirdi. Maçın oynanacağı 11 Nisan günü ise saldırgan operasyonunun yatırımcı ayağına yöneldi. Sergei W. olay günü öğleden önce Borussia Dortmund BVB.DE ‘DGQ1VV’ işaretli 15 bin adet opsiyonlu yatırım aracı satın aldı. Adedine 18 Euro/Cent ödeyen saldırgan toplamda 2700 Euro’luk harcama yaptı.

Sergei W.’nin yatırım yaptığı çok yüksek riskli araçların özelliği ise hisselerin sert bir düşüş kaydetmesi halinde yatırımcıya yüksek kâr vaat etmesiydi. İşte saldırganın uzaktan kumandalı bomba düzeneği de planın bu aşamasında devreye girerek imkânsız gibi görünen sert düşüşü sağlayacaktı. Ancak kâr için gerekli yüzde 10-20’lik düşüş için otobüs içerisindeki oyunculardan bazılarının ölmesi gerekiyordu.

Sergei W. bunun için patlayıcı sayısını üç olarak belirledi. Patlamanın beklenen etkiyi göstermeyip yalnızca bir oyuncunun elinden yaralanması saldırganın planlarını altüst etti. Şirket hisseleri ilk gün sadece yüzde 3 düşerken saldırganın 18 Euro/ Cent’lik ilk alım risk primini yalnızca 26 Euro/Cent’e yükseltti. Bu da 1200 Euro’luk bir kazanç anlamına geldi. Hesaplamalara göre hisselerdeki kayıp yüzde 20’lere ulaşsaydı planlanan getiri 5000 Euro seviyesinde olacaktı. Alman polisi sermaye piyasalarıyla birlikte yürüttüğü ortak çalışmada saldırganın ‘şüpheli’ olarak sınıflandırılan varlık alımını kolayca belirledi. Alımı yapan kişinin aynı otelde kaldığının belirlenmesi ise şüpheleri doğrudan Sergei W.’ye yöneltti.

FİLM SENARYOSU GİBİ PLAN HAZIRLADI

- 28 yaşındaki Rus kökenli Alman vatandaşı Sergei W., 2700 Euro/Cent’e aldığı 15 bin Borussia Dortmund opsiyon senediyle 5000 bin Euro/Cent kazanmayı planladı.

- Ancak saldırganın yatırım yaptığı senetler yüksek riskli olduğundan vaat edilen kârı elde edebilmek için Borussia Dortmund’un hisselerinin sert bir düşüş yaşaması gerekiyordu.

- Saldırgan bu düşüşü sağlamak için 11 Nisan’da Borussia Dortmund’un oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi takımın kalacağı olay mahallini gören bir oda tuttu.

- Ardından takım otobüsünün stada gitmek için izleyeceği güzergâh üzerine üç patlayıcı yerleştirdi. Sergei W. patlayıcıları odasından uzaktan kumandayla patlattı.

- Olayda ölen olmaması şirket hisselerini fazla etkilemedi. Alman polisi sermaye piyasasıyla ortak hareket ederek şüpheli senet alımlarını belirleyip saldırganı yakaladı.

RADİKAL TERÖR TUTMAYINCA AŞIRI SAĞCI ETİKETİ GELDİ

Borussia Dortmund’un otobüsüne düzenlenen saldırılar sonrası yapılan ilk açıklamalarda olay mahallinde üç adet mektubun bulunduğu açıklandı. İlk gün mektupların içeriğine yönelik herhangi bir yorum yapılmadı. Olayı takip eden günlerde ise mektupların radikal terörü çağrıştıran mesajlar içerdiği belirtilerek terör unsuru öne çıkarıldı. Ancak bu iddia incelemeler sonrası çürütülünce saldırgan bazı medya kuruluşlarını arayarak saldırıların ardında aşırı sağcı örgütlerin olduğu imasını yaymaya çalıştı.

PİYASA DEĞERİ 510 MİLYON EURO

Dün itibarıyla halka açık Borussia Dortmund’un piyasa değeri 510.6 milyon Euro, bu sezon kadrodaki oyuncuların piyasa değeri ise 376.4 milyon Euro.

YARALI BARTRA ÇABUK İYİLEŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında, 11 Nisan’da oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında İspanyol oyuncu Marc Bartra elinden ve kolundan yaralanmıştı. Maçın ertesi güne ertelenmesi başta Dortmund tarafı olmak üzere pek çok çevrelerce eleştiri konusu oldu.