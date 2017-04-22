Uzay için en büyük uçak yapılıyor

GÜNTAY ŞİMŞEK - HT CUMARTESİ

Dünyanın en büyük yolcu uçağıyla 2018’de tanışacağız. Kanat açıklığı 117 metre olan, 6 adet Boeing 747 motorundan güç alan bu uçak, yüksek irtifalardan yörüngeye uydu ve uzay aracı yönlendirilmesine imkân sağlamak üzere tasarlandı.

Asıl hedefi ise ülkeler arasında rekabetin giderek arttığı uzay yarışına yeni bir soluk getirmek. Stratolaunch Carrier’i daha yakından tanımak için hazır mısınız? 2011’de Microsoft’un kurucularından milyarder Paul G. Allen ile Scaled Composites şirketinin kurucusu Burt Rutan, uzaya daha rahat, daha güvenli şekilde ve rutin olarak erişebilmek için Stratolaunch System isimli bir platformu kurup geliştirdi. Yola çıkarken amaçları, düşük dünya yörüngesine erişimi normalleştirerek, ticari, hayırsever ve hükümet bazlı organizasyonları yaygınlaştırmaktı.

Önemli oranda hedeflerine ulaştılar ve dünyanın en büyük kompozit uçağı unvanını alacak Stratolaunch Carrier’in ilk uçuşunu 2018’de yapacağını ilan ettiler. Uçağın hizmete giriş tarihi ise 2020. Halihazırda Howard Hughes’ın 1947 yılında tasarladığı Hercules uçağı, 97.5 metrelik kanat açıklığı ile dünyanın en büyük uçağı unvanını elinde bulunduruyor. İkinci sırada ise 88.4 metrelik kanat açıklığına sahip olan ve günümüzde uçuşlarını sürdüren kargo uçağı Antonov An-225 yer alıyor.

Stratolaunch, dünyanın dört bir yanındaki düşük irtifalı yörüngelerde yer alan yüzlerce uydudan görüntü, harita bilgisi, iklim verisi ve diğer hizmetleri derleyerek faydalanmak isteyenlere sunup yeni bir iş alanı oluşturan Vulcan Aerospace’nin parçası olacak. Fakat bu vizyon, Elon Musk’ın insanları Mars’a uçurma projesi SpaceX’den, Jeff Bezos’un düşük maliyetli yeniden kullanılabilir roketleriyle dikkat çeken Blue Origin’den ve Richard Branson’un uzaya turist taşıma fikriyle yola çıktığı Virgin Galactic’ten çok farklı.

UZAYA YÜK TAŞIYACAK

Uzaya yük taşıyacak Stratolaunch, yüksek irtifalardan yörünge içine uydu fırlatacak. Amacı, gökyüzünde dev bir hava yastığı gibi davranarak, yüklerin mevcut teknolojilerden daha hızlı ve daha düşük bir maliyetle uzay boşluğuna ulaşmasını sağlamak. Dünyanın alçak yörüngeleri arasında servis yapıp, 24 saat içinde astronotları veya yükleri getirip götürebilecek.

İKİZ GÖVDELİ UÇAK

İkiz gövdeli uçak Stratolaunch uçağı, motorlar, iniş takımları, aviyonik sistemler ve diğer parçalarla entegre edilmiş ikiz gövdeye sahip ve her bir gövdesi Boeing 747 büyüklüğünde. İki yapısı sebebiyle de taşınacak yükün ana gövde için ağırlık yapmasının önüne geçilmiş. Üretiminde hafiflik ve dayanıklılık ön planda tutularak kompozit kullanılmış.Uçak 590 ton kalkış ağırlığıyla 226 ton yük taşıyabilecek. Üretimi içinse California’da bulunan Mojave Hava ve Uzay Pisti’nde dev bir hangar kurulmuştu.

UYDULARI YÖRÜNGEYE TAŞIYACAK

Uyduları yörüngeye taşıyacak Stratolaunch, 30 bin feet’e çıkıp roket fırlatabilecek. Yerden fırlatılmaya nazaran yakıt maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf sağlayacak. Sistem başlangıçta yaklaşık 6.5 kilogramlık uyduları, dünyadan 180 km ile 2000 km arasında yüksekliklerde yörüngelere konumlandırabilecek.