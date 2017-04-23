SPK 15 şirketin 18.3 milyarlık tahvil ihracı talebine vize verdi

Birkaç aydır referandum belirsizliği nedeniyle adeta yaprak kımıldamayan özel sektör tahvil ihracı sektöründe önümüzdeki dönemde ise adeta ihraç enflasyonu yaşanacağa benziyor. Referandum belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından soluğu Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kapısında alan birçok şirket, tahvil ihraç etmek için adeta yarışa girdi. Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre cuma günü toplanan kurul, aralarında finans sektörü ve reel sektör şirketlerinin bulunduğu 15 şirketin toplam 18.3 milyar TL’lik borçlanma aracı ihracına onay verdi. İhraçların aynı döneme denk gelecek olması, yatırım yapacaklara çeşit sunarken, bir yandan da yatırımcıların şirketleri oylamasına da sahne olmuş olacak. Yatırımcılar, stratejisini ve getirisini beğendiği şirket tahvillerine yatırım yapmış olacaklar.

YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ŞİRKETLERİ ZORLAYABİLİR

Elbette ki, bu şirketlerin SPK’dan vize almaları borçlanma aracına hemen çıkacakları anlamına gelmiyor. Kuşkusuz, şirketler, piyasa için uygun zamanı bulduklarında söz konusu ihraçları yapacaklar. Mevcut piyasa koşullarında mevduat faizinin yüzde 14’lerin üzerine kadar çıkmasının ise ihraç yapacak şirketlerin bazılarını zorlayabileceği belirtiliyor. İhraçların ilgili vadedeki gösterge tahvili üzerinde şirketin kredibilitesi ve mali yapısına göre 1.5-3 puan getirisi olacağını belirten bankacılar, “Bu da yüzde 13-15 demek. Mevcut mevduat oranlarına bakınca şirketlerin biraz daha cazip getiri sunması gerekecek” yorumunda bulunuyor.

‘KGF KREDİSİ BAZI ŞİRKETLERİ VAZGEÇİRDİ’

Tahvil ihraç etmek isteyen şirketlerin talebinde ciddi bir artış bekleniyordu. SPK Bülteni bu beklentinin ne kadar da haklı olduğunu gösterdi. Bankacılar, bu rakamın daha da fazla olacağını ancak Kredi Garanti Fonu (KGF) kredisi alan birçok şirketin de borçlanma aracı ihracı yapmaktan son anda vazgeçtiğini belirtiyor. 2-5 yıl düşük maliyetli KGF kredisinin bu şirketlere çok daha cazip finansman kaynağı olduğunu belirten bankacılar, bu şirketlerin 6 ay -1 yıl vadeli borçlanma aracı ihraçlarını ileri tarihlere ertelediklerini söylüyor.

İş Bankası da önceki gün 500 milyon dolar Eurobond ihracına çıkmış, 2 milyar dolar talep gelince 750 milyon dolar borçlanma gerçekleştirmişti.

ŞİRKETLERİN 18.3 MİLYARLIK İHRAÇ TALEBİNE SPK’DAN VİZE ÇIKTI

‘KAMU MALİYESİ CAN SUYU VERİYOR’

Maliye Bakanı Ağbal, referandum sonrasında ekonomi üzerindeki belirsizliklerin ortadan kalktığını, gündemin yapısal reformların hızla uygulanması olduğunu dile getirdi. Naci Ağbal, büyüme dostu kamu maliyesinin 2017 yılında ekonomiye can suyu veren önemli teşvikler sunduğuna dikkati çekti.

4 TRİLYON DOLARLIK FONLAR REFORM BEKLİYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplam bilançoları 4 trilyon doların üzerinde olan Avrupa, Amerika ve Kanada merkezli fonların, referandum sonrası dönemde hızlı bir şekilde reformlara odaklanılmasını beklediklerini ve Türkiye’ye yatırım yapma iştahlarının yüksek olduğunu söyledi. IMF ve Dünya Bankası’nın Bahar Toplantıları kapsamında gittiği Washington’da konuşan Ağbal, Türkiye’nin 2002’den bu yana sürdürdüğü mali disiplin sayesinde ekonomide önemli teşvikler verildiğini söyledi. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye artan bir ilgisi olduğunu kaydeden Ağbal, “Burada görüştüğümüz fonlar, eğer gerekli adımlar atılırsa Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler içinde olumlu yönde ayrışacağını, bu nedenle Türkiye’ye yatırım yapma iştahlarının yüksek olduğunu dile getirdi. Bu yatırımların önümüzdeki dönemde peyderpey gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu.